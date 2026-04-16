Kırşehir’in Mucur ilçesi girişinde meydana gelen kazada, freni boşaldığı iddia edilen 20 AKP 573 plakalı kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen bir minibüse çarpıp kontrolden çıkarak yanındaki 07 CHY 870 plakalı otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve emniyet ekipleri sevk edilirken, ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların bulunduğu kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kamyonetin devrildiği otomobilden çıkan iki kişinin büyük panik yaşadığı görüldü.

