Süper Lig'in 30'uncu haftasında 18 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Gençlerbirliği'nde teknik patron Volkan Demirel, Henry Onyekuru'yu karşılaşmaya günler kala kadro dışı bırakmasının nedenini açıkladı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Nijeryalı oyuncunun performansından memnun olmadıklarını söyledi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray ile Başkent'te karşılaşacaklarını aktaran Demirel, "Rakipten bağımsız kendi durumumuzla ihtiyacımız olanla ilgiliyiz" dedi.

Volkan Demirel

"ONYEKURU'DAN İSTEDİĞİM PERDORMANSI ALAMADIM"

Demirel, son 2 maçta ilk 11'de şans verdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun kadro dışı kaldığına yönelik haberlerle ilgili, "Buradaki bütün oyuncuların sözleşmelerine bakıyorum. Şu anki profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Bu çıkan haberlerin hepsi başka bir şey. Şöyle söyleyeyim, performansından memnun değiliz. Her oyuncuyla ilgili hem yönetime hem de başkanıma rapor sunuyorum. Buradaki inisiyatif tamamen benle alakalıdır. Ben Onyekuru'yu oynatabilirim de oynatmayabilirim de performansından memnun da kalmayabilirim ama bunun farklı şekilde lanse edilmesi, şu an hem kulübümüze hem de takımımıza zarar verir. Onyekuru bizim oyuncumuz, 1 sene daha mukavelesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ki Başakşehir maçında onu tekrar sahaya sürdüm. Ancak o maçta istediğim gibi performans alamadım. Sonrasındaki raporlamamda da başka bir şey düşündüğümü dile getirdim ama bu farklı yerlere gitti. Onyekuru bizim futbolcumuz, 1 sene daha sözleşmesi var. Oyuncuyla ilgili bütün inisiyatif bende. İyi performans gösterirse başımda taşırım" ifadelerini kullandı.

Henry Onyekuru, 2018-2019, 2020 ve 2021'de Galatasaray forması giymişti.

"KENDİMİZDEN SORUMLUYUZ"

Galatasaray'ın lider olduğunu ve rakiplerine saygı duyduklarını dile getiren Demirel, "Şampiyonluk hedefleri var. Bizim de kendi hedeflerimiz var. Rakibimiz Galatasaray, eksikleri veya iyi yanlarını düşünerek maça hazırlanıyoruz ama tamamen kendimizden sorumluyuz. Çünkü puana ve puanlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

