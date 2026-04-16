Marmaris Amos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, Helenistik Döneme ait iki yüzü yazılı arazi kira sözleşmesi bulundu. Fidan dikme zorunluluğu ve cezai şartlar içeren sözleşmenin Orta Çağ'da gemilerde balast (denge taşı) olarak kullanıldığı aktarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'ne ait olduğu belirlenen ve milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen arazi kira sözleşmesi, Helenistik dönemdeki tarım ve hukuk düzenine ışık tutuyor.

Amos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının ana sponsorlarından Marmaris Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Fethiye Şövalye Adası'nda yürütülen çalışmalar sırasında bulunan ve Fethiye Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan yazıtlı stel parçasının, yapılan epigrafik incelemeler sonucunda Amos Antik Kenti'ne ait olduğu saptandı.

MÖ 220-200 yıllarına tarihlendiği anlaşılan her iki yüzü yazılı eserin, antik kente dair detaylı bir arazi kira sözleşmesi olduğu tespit edildi.

2 bin 200 yıllık "kira sözleşmesi" bulundu! Amos Antik Kenti'nde tarihe ışık tutan keşif

FİDAN DİKME ZORUNLULUĞU VE CEZAİ ŞARTLAR

Yazıtta yer alan bilgiler, antik dönemdeki sosyo-ekonomik yapıya dair çarpıcı detaylar sunuyor.

Sözleşmede, yıllık kira bedellerinin yanı sıra her 100 drahmilik kira miktarına karşılık 800 asma ve 40 incir fidanı dikme zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca fidanların dikim derinliklerine dair tarımsal talimatlar, dönemin hukuki işleyişini yansıtan cezai şartlar ve tazminat hükümleri de yazıtta detaylıca belirtiliyor.

ORTA ÇAĞ'DA GEMİYLE TAŞINMIŞ

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, asıl yeri Amos'taki Apollon Samnaios kutsal alanı olan eserin, Orta Çağ'da gemilerde balast (denge taşı) olarak kullanılmak üzere Fethiye Şövalye Adası'na taşındığı anlaşıldı.

Prof. Dr. Fatih Onur tarafından bilim dünyasına kazandırılan eser, müze envanterinde koruma altında tutuluyor.

"YENİ PARÇALAR İÇİN KAZILAR SÜRÜYOR"​​​​​​​

Açıklamada, bu sözleşme grubuna ait yeni parçaların gün yüzüne çıkarılması için Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibinin çalışmalarına devam ettiği kaydedilerek emek verenlere teşekkür edildi.

