Kültür ve Medeniyet Vakfı tarafından yeniden işlev kazandırılan tarihi Karaköy Palas, 25 Nisan’da açılışla birlikte çağdaş sanat üretimlerine ev sahipliği yapacak. Mekânda ArtıKÜME 2025 seçkisi ve ODAK projesi ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN - Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar tarafından kurulan Kültür ve Medeniyet Vakfı’nın (KÜME) tekrar fonksiyon kazandırdığı tarihî Karaköy Palas, kültür-sanat hayatına dâhil ediliyor.

İstanbul’un kalbindeki Karaköy’de yer alan bina, sanat galerilerinin yoğunlaştığı bölgede sanatçılar ile sanatseverler için yeni bir üretim ve etkileşim zemini sunmayı hedefliyor. 25 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış çerçevesinde ArtıKÜME 2025 seçkisi ve ODAK projesinin tanıtım sergisi de ilk defa kapsamlı biçimde kamuoyuna sunulacak.

“ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı”nın ilk çıktısı olan ArtıKÜME 2025 seçkisi, farklı disiplinlerden 25 sanatçı ve öğrencinin eserlerini bir araya getiriyor. Mart 2025’te başlatılan program, çağdaş ve geleneksel sanat pratiklerini buluşturarak kültürel mirasın güncel üretimlerle yeniden yorumlanmasını amaçlıyor.

