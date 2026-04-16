Kaydet

Altın kaçakçılığı suçundan İnterpol tarafından 196 ülkede kırmızı bültenle aranan 38 yaşındaki Ingılab Babayev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren takibi sonucunda Eyüpsultan'da tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yaptığı belirlenen ve 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda toplam 16 kilogram altının ele geçirildiği kaçakçılık olayının da organizatörü konumunda olduğu ortaya çıkan örgüt lideri şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

