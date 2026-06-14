İstanbul Avcılar'da trafiği birbirine katıp sosyal medyada şov yapmaya kalkan düğün konvoyuna ceza yağdı. Görüntülerden tespit edilen 10 sürücünün 'eğlencesinin faturası' tam 230 bin 719 lira oldu. Ayrıca 2 sürücünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Sosyal medyada beğeni toplamak, trafiği birbirine katıp şov yapmak isterlerken evdeki hesap çarşıya uymadı ve o meşhur düğün konvoyunun sonu adliyede bitti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

10 ARACIN SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, 13 Haziran'da D-100 Güney Kavşak mevkisinde bir grup aracın konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Araçların plaka bilgisinden kimliği tespit edilen 10 sürücü ekiplerce yakalandı.

HEM EHLİYETLERİNDEN HEM ARAÇLARINDAN OLDULAR

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak", "sürücülerin, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmesi", "makas atmak", "konvoy yapmak", "işaretle belirtilen hız sınırının çok altında araç kullanmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 230 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 kişinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Sürücülerin emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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