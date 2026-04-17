Ankara’da yargı sisteminde önemli bir adım atıldı. Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen İkiz Dönüşüm Programı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde resmen başladı. Yapay zekâ destekli proje ile adliyede dijital dönüşümde yeni bir dönem başlıyor.

Ankara Adalet Sarayı’nda düzenlenen törenle hayata geçirilen proje, hakim, savcı ve adliye personelinin yapay zekâ teknolojilerini güvenli, etik ve etkili bir şekilde kullanmasını hedefliyor. 2025 Yılı İkiz Dönüşüm Programı kapsamında desteklenen bu hamle, yargı hizmetlerinde hız ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.

“DAHA HIZLI VE ETKİN YÜRÜTÜLECEK”

Törene Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, yargı mensupları ve ilgili paydaşlar katıldı. Başsavcı Karaköse, projeyle birlikte adliyede dijital dönüşümün ivme kazanacağını belirterek, “Hukuki süreçler daha hızlı ve etkin yürütülecek” mesajını verdi.

Ankara Adliyesi’nde yapay zeka ile ikiz dönüşüm

“KURUMSAL KAPASİTE GÜÇLENDİRİLECEK”

Genel Sekreter Kalkan ise dijitalleşme ile çevre dostu uygulamaların birlikte ele alındığı projelerin önemine dikkat çekerek, kurumsal kapasitenin güçlenmeye devam edeceğini vurguladı.

Ankara Adliyesi’nde yapay zeka ile ikiz dönüşüm

Proje kapsamında adliye personeline yapay zekâ eğitimleri verilecek, veri analitiği ve otomasyon sistemleri aktif şekilde kullanılacak. Böylece Ankara Adliyesi’nde hem operasyonel hem de stratejik verimlilik en üst seviyeye çıkarılacak.

