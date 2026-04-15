Türkiye’de iki farklı ilde bir gün arayla yaşanan silahlı saldırıların ardından "eğitime ara" soruları gündeme geldi. İlk olarak Şanlıurfa’da meydana gelen olayın ardından Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen ve Eğitim-İş gibi sendikalar iş bırakma eylemi kararı aldıklarını duyurdu. Kısa süre sonra Kahramanmaraş’tan gelen ikinci saldırı haberi ise endişeyi artırdı. Yaşanan gelişmeler sonrası öğrenciler ve veliler, 16-17 Nisan tarihlerinde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Türkiye genelinde 81 ilde gözler valiliklerden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, yarın ve cuma günü (16-17 Nisan) okullar tatil mi? Okullarda tatil süresi uzatılacak mı?

Türkiye, iki farklı ilde bir gün arayla yaşanan okul saldırılarıyla sarsıldı. 15 Nisan’da Kahramanmaraş’ta gerçekleşen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu saldırıdan bir gün önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan benzer olayda ise 16 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen ve Eğitim-İş iş bırakma eylemi kararı aldıklarını duyurmuştu. Yaşanan saldırı ardından gözler okulların durumuna çevrildi. Peki yarın okullar tatil mi oldu? 16-17 Nisan'da dersler devam edecek mi?

Yarın ve cuma günü (16-17 Nisan) okullar tatil mi? Valilikler tatil açıklaması yaptı mı? 81 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir...) okulların durumu

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime iki gün ara verildiğini açıkladı.

Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

"Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin olarak İçişleri Bakanımız Sayın

Mustafa Çiftçi tarafından; olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 Mülkiye Başmüfettişi ile 4 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olay yerine ivedilikle hareket etmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır.

Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Yarın ve cuma günü (16-17 Nisan) okullar tatil mi? Valilikler tatil açıklaması yaptı mı? 81 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir...) okulların durumu

16-17 NİSAN iSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Sosyal medyada tüm okulların tatil edileceğine yönelik çeşitli iddialar gündeme gelse de, yetkili kurumlardan doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin valilikler ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

Yarın ve cuma günü (16-17 Nisan) okullar tatil mi? Valilikler tatil açıklaması yaptı mı? 81 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir...) okulların durumu

MEMUR-SEN'DEN "BU HAFTA DERSLERE ARA VERİLSİN" TALEBİ

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu Hafta Okullarda Derslere Ara Verilsin!" talebinde bulundu. Yalçın yaptığı açıklamada;



"Eğitim çalışanlarının bu dağılan psikoloji ile eğitim hizmetini sürdürmesi, ailelerin çocuklarını okullara göndermesi mümkün değildir.Milli Eğitim Bakanlığı acil bir şekilde okulları cuma günü dahil ivedi tatil etmelidir." ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA'DAKİ SALDIRI SONRASI 4 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

ğitim-Bir-Sen'den iş bırakma eylemi açıklaması geldi. Eğitim-Bir-Sen, Şanlıurfa Siverek’te bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu. Ancak İstanbul Valiliği ve diğer illerin valilikleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı bir tatil açıklamasında bulunmadı.

