İstanbul'da yarın okullar tatil mi, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü okul var mı MEB ve Valilik açıklamaları ile takip ediliyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonrası çok sayıda kişi yaralandı. Olayın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaralıların genel durumunun iyi olduğunu ifade etti. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, kentte eğitim öğretime 4 gün ara verildiğini belirtti. Saldırı sonrası Eğitim-Bir-Sen, 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu. Yaşananlar sonrası yarın okullar var mı? Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yarın okullar tatil mi edildi? Valilik'ten açıklama geldi mi? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte ayrıntılar....

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası çok sayıda kişi yaralandı.

Türkiye'yi sarsan olayın ardından 15 Nisan Çarşamba eğitime ara verilip verilmeyeceğiyle ilgili resmi karara gözler çevrildi. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Yarın (15 Nisan) okul var mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan 2026 günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'da okullar var mı? Valilik açıklama yaptı mı?

ŞANLIURFA'DA YARIN (15 NİSAN) OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'yi sarsan acı olayın ardından, Eğitim-Bir-Sen'den iş bırakma eylemi açıklaması geldi. Eğitim-Bir-Sen, Şanlıurfa Siverek’te bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Eğitim-Bir-Sen olarak Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek, eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkati çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle yapılmasını haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün, Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız. Eş zamanlı olarak diğer illerde basın açıklamaları ile şiddeti protesto edeceğiz” denildi.

Ancak henüz İstanbul Valiliği ve diğer illerin valilikleri yada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası