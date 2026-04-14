Forbes Türkiye'nin en zenginlerini açıkladı! Liste başı değişmedi, işte o isimler
Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Forbes, Türkiye’nin en zenginleri listesini güncelledi. Zirvede yer alan isimlerin servetleri dudak uçuklattı. Üç yıldır liste başında olan Murat Ülker bu sene de yerini kimseye bırakmadı. İşte listede yer alan diğer isimler...
1- Murat Ülker
Yaklaşık serveti 5.3 milyar dolar
2- Şaban Cemil Kazancı
Yaklaşık serveti 5.2 milyar dolar
3- Erman Ilıcak
Yaklaşık serveti 3.8 milyar dolar
4- Ferit Faik Şahenk
Yaklaşık serveti 3.1 milyar dolar
5- Semahat Sevim Arsel
Yaklaşık serveti 3 milyar dolar
6- Feridun Geçgel
Yaklaşık serveti 2.9 milyar dolar
7- Filiz Şahenk
Yaklaşık serveti 2.9 milyar dolar
8- Selçuk Bayraktar
Yaklaşık serveti 2.7 milyar dolar
9- Mustafa Rahmi Koç
Yaklaşık serveti 2.6 milyar dolar
10- Mehmet Sinan Tara
Yaklaşık serveti 2.6 milyar dolar