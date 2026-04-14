Londra'da yaşayan 27 yaşındaki Rebecca Waller, bir iş görüşmesinden çıktıktan sonra aniden başlayan sırt ağrısını başta önemsemedi. Sağlık ekiplerinin "panik atak" diyerek teşhis koymakta geciktiği genç kadının, nadir görülen bir omurilik felci geçirdiği ve omuzlarından aşağısının hareket kabiliyetini yitirdiği ortaya çıktı.

İngiltere’nin Londra kentinde yaşayan 27 yaşındaki Rebecca Waller, Ocak ayında evinden katıldığı bir iş görüşmesi sırasında aniden şiddetli sırt ağrısı hissetti. Başlangıçta durumu önemsemeyen genç kadın, kısa süre içinde kollarında karıncalanma ve güç kaybı yaşamaya başladı.

SAĞLIK EKİPLERİ PANİK ATAK SANDI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Dailymail'in haberine göre, görüşmenin ardından durumu hızla kötüleşen Rebecca, ellerini kullanamaz hale geldi ve nişanlısını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk etapta panik atak şüphesi üzerinde durdu. Ancak Rebecca’nın durumu giderek ağırlaştı. Nefes darlığı yaşamaya başlayan kadın mide bulantısı ve kusma şikayeti de yaşadı. Banyoya koşarken son adımlarını attığından habersiz olan kadına oracıkta inme indi.

ALDIĞI TEŞHİSLE SARSILDI

Yaklaşık iki saat boyunca sağlık ekipleri tarafından hareket ettirilmeye çalışılan Rebecca, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde genç kadının nadir görülen omurilik inmesi geçirdiği ortaya çıktı. Doktorlar, omurgadan kopan küçük bir kıkırdak parçasının kan akışını engellediğini belirledi.

Uzmanlara göre omurilik inmesi, beyin ile vücut arasındaki sinyalleri keserek ani felç, uyuşma ve his kaybına yol açabiliyor. Genellikle ileri yaşlarda görülen bu durumun genç ve sağlıklı bireylerde ortaya çıkması ise oldukça nadir kabul ediliyor. Rebecca, altı hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra rehabilitasyon sürecine başladı. Elektriksel uyarım tedavisi ve fizyoterapi ile vücudunu yeniden hareket ettirmeyi öğrenmeye çalışıyor.

Aradan geçen üç aya rağmen Rebecca’nın omuzlarının altındaki hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlı. Genç kadın, yaşadığı ani değişimin hâlâ gerçek gibi gelmediğini ifade ederken, tedavi sürecinde küçük ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Uzmanlar ise ani sırt ağrısı ve uyuşma gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarıyor.

