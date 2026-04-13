Brezilya’da depresyon tedavisi için kullandığı ilacın tetiklediği nadir bir reaksiyon sonucu cildi yanarak soyulan 42 yaşındaki bir kadın kabusu yaşadı. Acil bir şekilde hastanede tedavi altına alınan talihsiz kadın, 66 günlük hayat mücadelesini kazandı.

São Paulo’da yaşayan 42 yaşındaki bir kadın, depresyon ve bipolar bozukluk tedavisi için doktor kontrolünde bir ilaca başladı. Ancak ilaç, kadının vücudunda nadir görülen ve oldukça tehlikeli olan bir reaksiyonu tetikledi. Kısa süre içinde yüzünde, boynunda ve gövdesinde kızarıklık ve kabarcıklar oluşan talihsiz kadın, acilen hastaneye kaldırıldı.

Kullandığı ilaç hayatını kararttı! Vücudu önce yandı sonra soyuldu

VÜCUDUNUN TAMAMI YANARAK SOYULDU

Yapılan incelemeler sonucunda kadına, tıpta Toksik Epidermal Nekroliz (TEN) adı verilen ve "cildin kendi kendini reddetmesi" olarak bilinen bir teşhis konuldu.

Toksik Epidermal Nekroliz (TEN), genellikle ilaç reaksiyonlarına bağlı gelişerek, derinin ve mukoza zarlarının geniş alanlarda kabarcıklar oluşturup tabaka tabaka soyulması olarak biliniyor. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, bunun hayatı tehdit eden ölümcül bir deri hastalığı olduğu belirtiliyor.

Mirror'un haberine göre, durumu hızla kötüleşen hasta, yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Doktorlar, özellikle yüz bölgesindeki derin doku hasarını onarmak için özel antibakteriyel biyomateryaller ve vücudu enfeksiyonlardan korumak için yüksek dozda antibiyotik tedavisi uyguladı. Dört günlük kritik sürecin ardından hastada ilk iyileşme belirtileri gözlendi.

66 GÜNLÜK HAYAT MÜCADELESİNİ KAZANDI

Tam 66 gün boyunca hastanede mücadele veren kadın, azmiyle sağlık çalışanlarını bile şaşırtarak hayata tutundu. Taburcu olduktan altı ay sonra yapılan kontrollerde, bir zamanlar tanınmaz halde olan cildinin neredeyse tamamen yenilendiği ve iz kalmadığı görüldü. Tıp literatürüne geçen bu vaka, epilepsi ve depresyon ilaçlarının, düşük bir ihtimal de olsa hayati risk taşıyan yan etkilere yol açabileceğine dair ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası