Giyim markası Roman Tekstil’in kurucu ortaklarından Toplusoy ailesi, gelen acı haberle sarsıldı. Merhum Süleyman Toplusoy’un kızı ve iş adamı Turgut Toplusoy’un yeğeni Selin Toplusoy’un 10 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir süredir kanserle mücadele ettiği öğrenilen Selin Toplusoy hayatını kaybetti. Vefat haberi başta ailesi olmak üzere yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Roman Tekstil’in kurucu ailesi olarak bilinen Toplusoylar, bu kayıpla adeta yıkım yaşadı.

Süleyman Toplusoy ve eşi İpek Toplusoy’un kızı olan Selin Toplusoy’un aynı zamanda Zeynep ve Serra Toplusoy’un da kardeşi… Aileye yakın isimler, çocuk yaşta hayata veda eden Selin Toplusoy’un zarif kişiliği ve çevresinde bıraktığı izlerle hatırlanacağını ifade etti.

Toplusoy ailesini yıkan kayıp! Selin Toplusoy’un ölüm nedeni belli oldu

YARIN DEFNEDİLECEK

Selin Toplusoy için 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından Çekmeköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek olan Toplusoy için taziyeler ise ikindi namazı sonrasında Adile Sultan Borsa’da kabul edilecek.

Toplusoy ailesinin yakın dostları ve iş dünyasından birçok ismin cenazeye katılması beklenirken, çocuk yaşta gelen bu acı kayıp cemiyet dünyasında da derin üzüntüye neden oldu.

İpek Toplusoy-Selin Toplusoy

SELİN TOPLUSOY NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Bülent Cankurt, Selin Toplusoy'un kanserle mücadele ettiğini iki yıl önce köşe yazısında kaleme almıştı. Cankurt, Selin Toplusoy'un hastalığıyla ilgili "2020 yılında vefat eden iş adamı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy'un, son zamanlarda çok büyük sıkıntılar yaşadığını öğrendim. İpek Hanım'ın 8 yaşındaki kızı Selin, maalesef o amansız hastalığa yakalanmış" ifadelerini kullanmıştı.

