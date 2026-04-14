Süper Lig devi, Altay Bayındır ile anlaştı
Beşiktaş'ın, Premier Lig ekibi Manchester United'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı milli eldiven Altay Bayındır ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
- Altay Bayındır, Manchester United'dan Beşiktaş'a transfer oluyor.
- Altay Bayındır'ın temsilcisi, Beşiktaş ile kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya vardı.
- Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 5 milyon avro ödemişti.
- Beşiktaş, sezon sonunda kontratı bitecek olan Ersin Destanoğlu ile de yola devam etme kararı aldı ve yeni mukavele teklif edilecek.
- Bu iki hamleyle Beşiktaş'ta kale Altay-Ersin rotasyonuyla yerlilere emanet edilecek.
Fenerbahçe formasını 4 sezon giydikten sonra 2023-24 sezonunda Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
ALTAY İLE ANLAŞMA TAMAM
Daily Mail'de yer alan habere göre; Altay Bayındır'ın temsilcisi, Beşiktaş ile kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi ile siyah beyazlıların oyuncunun transferinde anlaşmasının ardından transferin nihayete ereceği, United'ın 2027 yazında sözleşmesi bitecek olan kaleci için zorluk çıkarmayacağı aktarıldı.
Beşiktaşlı futbolcu antrenmanda sakatlandı: Sezonu kapattı
F.BAHÇE'DEN 5 MİLYON AVROYA ALINDI
Manchester United, 2023'te Fenerbahçe'den transfer ettiği Altay Bayındır'ın bonservisi için 5 milyon avro ödemişti.
BEŞİKTAŞ'TA KALE YERLİLERE EMANET
Siyah beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan Ersin Destanoğlu ile de yola devam etme kararı aldı. Son dönemde performans olarak yükselişe geçen ve hocasının güvenini boşa çıkarmayan Ersin’e yeni mukavele teklif edilecek. Bu iki hamleyle de Altay-Ersin rotasyonuyla Beşiktaş'ta kale yerlilere emanet edilecek.