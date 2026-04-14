Beşiktaş'ın, Premier Lig ekibi Manchester United'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı milli eldiven Altay Bayındır ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe formasını 4 sezon giydikten sonra 2023-24 sezonunda Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

ALTAY İLE ANLAŞMA TAMAM

Daily Mail'de yer alan habere göre; Altay Bayındır'ın temsilcisi, Beşiktaş ile kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi ile siyah beyazlıların oyuncunun transferinde anlaşmasının ardından transferin nihayete ereceği, United'ın 2027 yazında sözleşmesi bitecek olan kaleci için zorluk çıkarmayacağı aktarıldı.

Altay Bayındır

F.BAHÇE'DEN 5 MİLYON AVROYA ALINDI

Manchester United, 2023'te Fenerbahçe'den transfer ettiği Altay Bayındır'ın bonservisi için 5 milyon avro ödemişti.

BEŞİKTAŞ'TA KALE YERLİLERE EMANET

Siyah beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan Ersin Destanoğlu ile de yola devam etme kararı aldı. Son dönemde performans olarak yükselişe geçen ve hocasının güvenini boşa çıkarmayan Ersin’e yeni mukavele teklif edilecek. Bu iki hamleyle de Altay-Ersin rotasyonuyla Beşiktaş'ta kale yerlilere emanet edilecek.

