Beşiktaşlı futbolcu antrenmanda sakatlandı: Sezonu kapattı
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yılmaz’ın sezonun geri kalanında sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.
- Kartal Kayra Yılmaz'ın antrenmanda geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası MR görüntülemesi yapıldı.
- Ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildi.
- Oyuncunun tedavisine başlandı ve cerrahi tedavisi planlanıyor.
- Tedavi süreciyle ilgili bilgiler ilerleyen süreçte paylaşılacak.
- Kartal Kayra Yılmaz'ın sezonun kalan 5 haftasında forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.
İDMANDA SAKATLANDI
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir. Kartal Kayra Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Cerrahi tedavisi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci ile ilgili bilgiler önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.
SEZONU KAPATTI
Ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilen Kartal Kayra Yılmaz’ın sezonun geride kalan 5 haftalık bölümünde forma giymesi beklenmiyor.