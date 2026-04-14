Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İDMANDA SAKATLANDI

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir. Kartal Kayra Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Cerrahi tedavisi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci ile ilgili bilgiler önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Kartal Kayra Yılmaz

SEZONU KAPATTI

Ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilen Kartal Kayra Yılmaz’ın sezonun geride kalan 5 haftalık bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

