Çin, otomotiv dünyasına yön veren "sıfır yerçekimi" koltuklar, uçak tipi direksiyonlar, tek pedal sürüş ve dev ekranlar gibi popüler teknolojileri güvenlik gerekçesiyle mercek altına aldı. Kaza anında risk yaratan bu donanımlara karşı hazırlanan yeni düzenlemelerin, küresel otomotiv pazarında da kartların yeniden dağıtılmasına yol açması bekleniyor.

Elektrikli araç pazarının küresel lideri Çin, otomobilleri adeta yürüyen birer oturma odasına çeviren sıra dışı teknolojilere karşı savaş açtı. "Sıfır yerçekimi" adı verilen aşırı yatan koltuklar, uçak tipi direksiyonlar, tek pedal sürüş sistemleri ve dev ekranlar, güvenlik riskleri nedeniyle mercek altına alındı. Pekin yönetiminin bu sert denetim adımları, dünyanın en büyük otomotiv pazarındaki üreticileri köşeye sıkıştırırken, yakın gelecekte küresel standartları da kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Çin’den yeni yasak hamlesi: Aşırı yatan koltuklar, direksiyonlar ve dev ekranlar radarda

"OTURMA ODASI" KONFORU ÖLÜMCÜL RİSK TAŞIYOR

Son dönemde özellikle Çinli elektrikli otomobil üreticileri arasında araç içini birer "mobil dinlenme kapsülüne" dönüştürme yarışı başladı. Masajlı koltuklar ve yolcuların seyahat esnasında uyuyabileceği kadar geniş alanlar standart hale geldi. Ancak Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bu trendin büyük bir güvenlik açığı yarattığını açıkladı. Yolcular kaza sırasında neredeyse yatay pozisyonda oturduğunda, çarpışma anında emniyet kemerinin altına kayabiliyor. Bu durum, hem kemerlerin hem de hava yastıklarının koruma işlevini tamamen yok ediyor.

GİZLİ KAPI KOLLARINDAN SONRA SIRA DİREKSİYONLARDA

Çin, aslında bu yılın başlarında benzer bir güvenlik adımı atarak gizli açılan kapı kollarını yasaklamıştı. Bu kararın arkasında, elektrikli bir araç yangınında elektronik kapı kollarının kilitlenmesi ve yolcuların içeride mahsur kalarak hayatını kaybetmesi yatıyordu.

Şimdi ise hedefte uçak tipi "yoke" direksiyonlar var. Yetkililer, bu sıradışı direksiyon tasarımlarının acil durumlarda sürücülerin araç kontrolünü yeniden sağlamasını zorlaştırdığını belirtiyor.

TEK PEDAL SÜRÜŞÜ VE DEV EKRANLAR DA MERCEK ALTINDA

Düzenleyicilerin radarındaki diğer iki önemli teknoloji ise şunlar:

Tek pedal sürüşü: Sürücülerin ayağını gazdan çektiğinde aracın otomatik fren yapmasını sağlayan sisteme aşırı alışan sürücülerin, gerçek fren yapmaları gereken acil anlarda yavaş tepki verdiği tespit edildi.

Dev ekranlar ve dijitalleşme: Çin, her fonksiyonun ekrana gömülmesinden rahatsız. Bu nedenle dörtlü flaşör, sinyal, vites seçimi ve acil çağrı butonu gibi temel işlevler için fiziksel düğmelerin zorunlu tutulması planlanıyor.

KÜRESEL OTOMOTİV PAZARI ETKİLENECEK

Uzun yıllar boyunca teknolojik yeniliklerin merkezi olan Çin, artık otomotiv dünyasının en sert güvenlik denetleyicilerinden biri haline geliyor. Çin'in dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olması nedeniyle, burada yasaklanan teknolojilerin kısa sürede tüm dünyadaki otomobil üretim standartlarını değiştireceği öngörülüyor.

