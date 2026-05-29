Süper Lig'de sezonu 30 puanla son sırada tamamlayan ve küme düşen Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına başladı. İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren eski oyuncusu Emre Mor'a teklif yaptı. 28 yaşındaki oyuncu, sezonun son maçını beklemeden İstanbul'dan ayrılıp, Danimarka'ya gitmişti.

Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği kaleci Batuhan Şen'le anlaşma sağlayan TFF 1'inci Lig ekibi Fatih Karagümrük, şimdi de eski oyuncu Emre Mor'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

1+1 YILLIK TEKLİF

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun menajeriyle irtibata geçen kırmızı-siyahlı kulüp, teklifini sundu ve beklemeye geçti. Karagümrük'ün, 1+1 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun önceliğinin Süper Lig olduğu, beklediği teklif gelmezse İstanbul ekibine imza atabileceği belirtildi.

Emre Mor'un güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYANDI

2019 yaz transfer döneminde Galatasaray ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varan, 2021-22 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, sezon sonunda 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Kırmızı-siyahlılar, 2023-2024 sezonunun da ikinci yarısında kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

