Fenerbahçe'den Eylül 2025'te Girona'ya kiralanan, İspanyol ekibinde forma şansı bulamayınca sezonun ikinci yarısında Dinamo Zagreb'e kiralık giden Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den kiralık olarak gittiği Dinamo Zagreb'de 17 maça çıkan, sezonun tamamlanmasıyla sarı-lacivertlilere dönen Dominik Livakovic, geleceğiyle ilgili gelen soruyu cevapladı.

BAŞKANLIK SEÇİMİNİ BEKLİYOR

31 yaşındaki Hırvat file bekçisi, "Yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe'de seçimler (6-7 Haziran) yaklaşıyor, bunu beklemem gerekiyor. Sonrasında durum daha netleşecektir" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6,6 milyon euro bonservisle transfer etmişti.

"BENİM BİR İSTEĞİM YOK"

Herhangi bir kulüp tercihi olup olmadığına dair Livakovic, "Benim bir isteğim yok, önce Fenerbahçe’nin ne söyleyeceğini görmek lazım. Finansal konulardan diğer tüm detaylara kadar ne söyleyeceklerini beklememiz gerekiyor" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası