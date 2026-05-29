Anadolu Ajansı • Göle
Kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu
Ardahan Göle'de kaybolan 53 yaşındaki H.K.'nin, ihbar üzerine başlatılan AFAD ve jandarma arama çalışmaları sonucu köy deresinin 2 kilometre uzağında cansız bedeni bulundu. Suya düştüğü tahmin edilen kadının cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Gedik köyünde yaşayan 53 yaşındaki H.K'nin, köyün yakınındaki köprü bölgesinde kaybolduğu ve suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
CESEDİ BULUNDU
Ekiplerce bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucunda kayıp kadının cesedi, köy deresine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K'nin cesedi, otopsi için Göle Devlet Hastanesine morga kaldırıldı.
