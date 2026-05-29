Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve lisans, ön lisans ile ortaöğretim (lise) mezunlarının katıldığı KPSS genel oturumları için 2026 yılı takvimi netleşti. Süreci kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2026 KPSS takvimini inceliyor. Peki, KPSS lisans/önlisans başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KPSS sürecine ilişkin takvim netleşirken, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar başvuru ve sınav tarihlerini yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS'nin başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri duyuruldu. Peki, 2026 KPSS başvuruları hangi tarihte başlayacak?

KPSS 2026 LİSANS TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz 2026/13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru işlemleri ise 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Alan Bilgisi sınavlarının birinci oturumu 12 Eylül’de, ikinci oturumu ise 13 Eylül’de gerçekleştirilecek.

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026’da açıklanacak.

KPSS 2026 ÖNLİSANS TAKVİMİ

KPSS ön lisans sınavına katılacak adaylar başvurularını 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Geç başvuru işlemleri ise 19-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.

2026 KPSS Ön Lisans sınavı ise ekim ayının ilk haftasında, 4 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek. KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026’da açıklanacak.

KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ

Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim oturumu için başvurular 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geç başvuru günü ise 15-16 Eylül olarak açıklandı.

KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu.

