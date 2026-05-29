Fenerbahçe'nin 28 Nisan'da görevine son verdiği Domenico Tedesco hakkında çıkan Rusya iddiaları üzerine İtalyan çalıştırıcının menajerlik şirketinden açıklama geldi. Tedesco, Rus ekibi Spartak Moskova'nın başında 2 sezon geçirmişti.

Fenerbahçe’de 7 ay görev yapan Domenico Tedesco'nun geleceği merak ediliyor. 40 yaşındaki teknik adamın 2019-2021 yılları arasında Spartak Moskova'yı çalıştırdığı dönemden hareketle ortaya atılan "Rusya'ya dönebilir" iddiası, menajerlik şirketi CAA Base tarafından değerlendirildi.

"RUSYA'YA DÖNÜŞÜ ŞU AN GÜNDEMDE DEĞİL"

CAA Base tarafından yapılan açıklamada, İtalyan çalıştırıcının yakın vadede bir Rusya planı olmadığı belirtilse de, kapıların geleceğe dair tamamen kapatılmadığı vurgulandı. Şirket yetkilileri, "Domenico Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Kendisi şu anda toparlanma sürecinde" ifadesini kullandı.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Tedesco, Fenerbahçe’nin başında 45 resmi müsabakaya çıktı. Bu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik alan İtalyan futbol adamı, RAMS Park''taki 3-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası Türkiye'den ayrıldı.

