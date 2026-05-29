Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, idmanda sakatlık geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'na Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlanan A Milli Takım'da teknik patron Vincenzo Montella, 23 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu.

Vincenzo Montella'nın Eylül 2026'ya kadar süren mukavelesi, Haziaran 2025te Riva'da yapılan imza töreniyle 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar uzatılmıştı.

"DÜNYA KUPASI'NI ONSUZ GEÇİRMEK KAFAMDA YOK"

A Spor'da canlı yayınına katılan İtalyan çalıştırıcı, "Kerem bizim için çok önemli bir futbolcu. Çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Dünya Kupası'nın onsuz geçirmek kafamda yok. O gün çok büyük bir korku yaşadık ama ciddi bir durum yok. Kendisi koşmaya başladı ama risk almadan acele etmemesini söyledim. Dünya Kupası'nda bizimle olması daha önemli. Geri dönüşünü de adım adım yapıyoruz. Risk almayacağım ayın 1'indeki (Kuzey Makedonya) maçta. Hiçbir şekilde oynatmayacağım. 6 Haziran'daki maçta da belki biraz süre verebilirim ama daha karar vermiş değilim. Takımımızın çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz" dedi.

Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı hakkında, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Baskıya alışık olduğunu dile getiren Montella, "Hedefimiz öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerlememek ve gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra maçlar teke düşüyor ve sonrasında adım adım ilerleyerek en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Baskı olması çok normal. Milli takım hocasıysanız baskı her zaman vardır. Milli takımda bir kulübü değil, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. En iyi performansı sergilemeniz gerekiyor ve elimizden geleni yapacağız" dedi.

Türkşye, 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda saat 20.30'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı yapacak.

"HAYAL KURMAK İSTİYORUZ"

A Milli Takım'ın turnuvanın grup etabındaki rakiplerine dair yöneltilen soruya deneyimli çalıştırıcı, “Avustralya, 7'nci defa Dünya Kupası'na katılıyor. Alışıklar, bu yüzden biraz daha avantajlı gibi duruyorlar. Çok daha kompakt ve disiplinli bir takımlar. Paraguay'a baktığınızda ise elemelerde güçlü takımlarla oynadılar; Brezilya, Arjantin gibi. Her zaman böyle takımlarla oynamak zordur. ABD çok iyi bir takıma sahip. Onlar da ev sahibi. En iyisini yapmaya çalışacaklar. Hayal kurmak istiyoruz ancak en iyi performansımızı göstermek için bilinçli davranmamız gerekiyor. Öngörülemez bir gruba sahibiz. Her zaman sahaya çıktığımızda en iyisini göstermemiz gerekiyor. Bazen hep birlikte savunma ve hücum yapmamız gereken anlar olacak. Kosova maçına benzer bir maç olacak Avustralya maçı. Sabırlı olmamız gerekiyor. Futbolcularımızı hazırlamak benim elimde. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" cevabını verdi.

""BİRKAÇ FUTBOLCUMUZU ÜZMÜŞ OLACAĞIZ"

Dünya Kupası için belirleyeceği kadro hakkında Montella, “Aslında kadromuza hak eden birkaç kişiyi daha ekleyebilirdik. Değerlendirme yaparken bazı futbolcuların antrenmana yetişme tarihini düşündüğümüzde 22'sinde, 28'inde gelenler oldu. Bugün tam kadro olacağız ve antrenmanlarımızı ona göre planladık. Sona geldiğimizde 23 kişilik bir kadro olacak. Taktiksel olarak çalıştığımızda da antrenmanlarda bazı isimler dışarıda kalabiliyor. Bütün seçenekleri değerlendirmek gerekiyor. Farklı pozisyonlarda oynayan oyuncuları tercih etmek, hem saha içinde hem saha dışındaki tutumu en iyi şekilde temsil eden oyuncuları ödüllendirmeniz lazım. Bu tarz turnuvalarda neler olabileceğini öngöremezsiniz. Açıklamamız gereken gün belki birkaç futbolcumuzu üzmüş olacağız. Milli takımımıza fayda sağlayacağını düşündüğüm kişiler bizimle gelecek. Zor bir gün olacak. Çok büyük sorumluluk. Bu işimizin bir parçası" sözlerini sarf etti.

