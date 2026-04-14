Hürmüz bereketi...

Trump, müzakerelerde anlaşma sağlanamaması üzerine ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda abluka sürecini başlatacağını ve İran'a ödeme yapan gemilerin durdurulacağını açıkladı. 95 dolara düşen ABD ham petrolünün varil fiyatı 105 dolara tırmandı. Avrupa ve Orta Doğu’nun petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazının yüzde 20'sinin geçişi engellenince Türkiye dünya enerjisinin kalbi oldu. Zira kısa vadede boru hatlarını kullanmaktan başka yol kalmadı. Dünya petrol rezervlerinin %62'si, petrol üretiminin ise %30'u Orta Doğu bölgesinde... Yüksek miktarda enerjiye ihtiyacı olan Avrupa arasında doğal bir köprü olan Türkiye enerji hatlarının da merkezi konumunda olduğu için vazgeçilmez alternatif hâline geldi. Sınırlarımızdan geçen enerji hatları hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip. Toplam 7 enerji hattı ile Türkiye dünyanın enerji kavşağı durumunda...

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Irak’ın Kerkük ve diğer üretim sahalarında elde edilen günlük 1,5 milyon varil ham petrolü Ceyhan Deniz Terminaline ulaştırıyor. Karadeniz'in altından 935 kilometre uzunluktaki Rusya-Türkiye doğalgaz boru hattı; Türk Akım ve Mavi Akım adı altında yıllık 31,5 milyar metreküplük gazı Türkiye ve Avrupa’ya taşıyor. İran-Türkiye Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı ile yıllık 10 milyar m3 İran doğalgazı boru Doğubayazıt’tan başlayıp, Konya üzerinden Seydişehir’e ulaşmaktadır. Yıllık kapasitesi 50 milyon ton olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Hazar Bölgesi’nde üretilen petrol Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan’a oradan tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı Azerbaycan’ın Güney Hazar Denizi kesiminde yer alan Şah Deniz sahasında üretilen doğalgazı Türkiye’ye ulaştırıyor...

TANAP-Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Türkiye ve Azerbaycan’ın bugüne kadar başarı ile yürüttükleri dünya enerji piyasalarında da ses getiren dev proje Avrupa ülkelerine doğalgaz iletimi yapıyor. Avrupa'nın, yıllık 400 milyar metreküplük doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını dış kaynaklardan karşıladığı dikkate alındığında, Türkiye’nin arz güvenliği denklemindeki rolü daha da önemli hâle geliyor. Enerji akışının kontrolünde stratejik bir konuma gelmek, ülkenin uluslararası alandaki siyasi ve ekonomik etkisini de güçlendirecek.

Avrupa’da yüksek enerji maliyetleri enf­lasyonu yukarı çekerken, ülkemize yönelik maliyet avantajı­ sağlayacak. Ucuz ve sürdürülebilir enerji üretimi, sanayi rekabetçiliğini artırarak Tür­kiye’yi üretim üssü hâline getirecek. Hürmüz bereketi ile Orta Doğu savaşından en kazançlı çıkan ülke olacağız. Enerji gelirlerimiz artacak, cari denge düzelecek, kurlardaki artış zayıflayacak, enflasyonda düşüş yaşanacak, büyüme hızı artacak. Yüzler gülecek, düşmanlar ağlayacak. Gel de sevinme...

