Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde alçaktan uçan bir yamaç paraşütçüsü ile onu çay içmeye davet eden vatandaş arasında yaşanan gülümseten anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçen pazar günü arkadaşlarıyla bir kıraathanede oturan Okan Ece, evlerin çatılarına kadar alçalarak süzülen yamaç paraşütçüsünü fark edince o anları kaydetmeye başlayarak gökyüzündeki pilota "Gel çay iç, gel" diyerek seslendi. Havadan sahile ineceğini belirten pilot, inişini güvenli bir şekilde tamamladıktan kısa bir süre sonra daveti geri çevirmeyerek kıraathaneye geldi ve Ece ile arkadaşlarının masasına misafir oldu. Birlikte sohbet edip çay içtiklerini belirten Okan Ece, pilotun sahile inmesinden yaklaşık bir saat sonra yanlarına geldiğini, çektiği videoyu kendisine de attığını ve başlarından geçen bu olay sayesinde tanışmış olduklarını ifade etti.

