Tahran’ın kalbinde istihbarat faaliyeti yürütmek!....

ABD, İsrail, İran savaşında kırılgan ateşkes devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla Hürmüz Boğazı ablukaya alındı. Fakat Çin'e ait bir tanker, ablukaya rağmen Basra Körfezi'nden ayrıldı. Pakistan, Türkiye ve Mısır'ın, ABD ve İran arasında muhtemel bir anlaşma için çabaları devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile müzakerelerde büyük ilerleme sağlandığını söyledi ve "Top İran'da" açıklamasında bulundu. İsrail ise Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermedi. Hizbullah'ın gelişmiş İHA'lar ile İsrail tanklarını hedef aldığını öne süren İsrail, Lübnan'da katliamlarını sürdürüyor...

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkesinin petrol satışlarını sürdürdüğünü ve elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta, ülkede meydana gelen hasarların onarımı için kullanılacağını söyledi. Savaş başlayalı 40 günü geçti... ABD ve İsrail’in İran’a verdirdiği kayıp 270 milyar dolar. Bu çok ciddi rakam. Elde edilen gelirlerin hepsi vurulan yerlerin tamirine bile gitse İran’ın kendisine gelmesi bayağı zaman alacak.

Bu arada İtalyan hükûmeti, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldı...

İran resmî haber ajansı IRNA'nın bir diplomata dayandırdığı haberine göre, Tahran ile Pakistan arasında mesaj alışverişi devam ediyor. Söz konusu kaynak, İran ile ABD arasında İslamabad veya başka bir yerde yeni bir müzakere turunun yapılmasına ilişkin henüz bir anlaşma olmadığını kaydetti.

IRNA’ya konuşan ikinci bir kaynak da yeni bir müzakere turunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde gerçekleşebileceğini ancak şu ana kadar bu konuda resmî bir karar alınmadığını söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanlığına yakın bir isim ise İslamabad'da başlayan müzakere sürecinin sonraki aşamasının da yine İslamabad'da ya da Ankara veya Cenevre'de gerçekleştirilme ihtimali bulunduğunu iddia etti...

Dün New York Times gazetesi, ABD ile İran arasında cumartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan görüşmelerin detayını yazdı. Gazetenin, üst düzey İranlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, İran'ın nükleer faaliyetlerinin 20 yıl süreyle askıya alınmasını önerdi. İran tarafı ise nükleer programını 5 yıl süreyle askıya almayı teklif etti. Yani İran beş yıl hiçbir şey yapmayayım nükleer silah konusunda, sonra başlarım demiş. ABD ne olursa olsun; İran'ın nükleer planlarından vazgeçmesini, atom altyapısının sökülmesini ve uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istemiş. İran’ın bunu kabul etmesini beklemek haksızlık olur...

Bu arada İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Direktörü David Barnea, yanlış hesap yaparak ABD-İsrail saldırılarıyla Tahran'daki yönetimin devrileceğini söylediği yönündeki iddialara, "Taahhüdümüz İran rejimi devrildiğinde tamamlanacak” sözleriyle cevap verdi. MOSSAD Başkanı David Barnea, Times of Israel'in haberine göre Hava Kuvvetleri ile tam bir eş güdüm içinde çalıştıklarını belirtti. Barnea, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü son askerî kampanya sırasında MOSSAD’ın bizzat "Tahran’ın kalbinde" operasyonlar yürüttüğünü açıkladı ve, "Hava Kuvvetleri'ne nokta atışı istihbarat sağladık ve İsrail'i tehdit eden füzeleri başarıyla vurduk” dedi. Şimdi bu "Tahran’ın kalbinde..." sözü ne demek? Ne zamandır MOSSAD Tahran’da faaliyet yürütüyor. "İran’da rejimi değiştirene kadar mücadele edeceğiz" diyor MOSSAD Başkanı. Bir yandan İsrail, Lübnan’ı bombalıyor ve orayı bölüyor, diğer yandan İran içinde operasyonlar yapıyor...

İran’ın bu savaş bittikten sonra istihbarat konularına ayrıca önem vermesi lazım. Tahran’ın kalbinde iş yapanlar yarın sonuç da alabilirler!..

