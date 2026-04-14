KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Türk tiyatrosunun gücünü görünür kılan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 28. yılında da sezonun dikkat çeken yapımlarını ve sanatçılarını mükâfatlandırmaya hazırlanıyor. 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek tören öncesinde, bu yılın adayları ile özel ödül sahipleri belirlendi.

28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Şahika Tekand’ı, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise Lucy isimli oyunuyla Aslı Ceren Bozatlı’yı seçti.

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne Konken Partisi isimli oyunla Tiyatrokare layık görülürken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Prof. Dr. Merih Tangün oldu.

Ayrıca bu sene, özel ödüller kategorisine "Afife Onur Ödülü" de eklendi. Aynı kategoride en az 5 defa Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülü kazanmış kişilere takdim edilen bu ödüle de Yakup Çartık layık görüldü. Böylece, 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde takdim edilen özel ödül kategorisi 5’e yükseldi.

Jüri Başkanı Aslı Yılmaz

Geride bırakılan tiyatro sezonunun, anlatı çeşitliliği açısından renkli bir tablo sunduğunu vurgulayan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Aslı Yılmaz şu ifadelerini kullandı:

“Her tiyatro sezonu, içinde bulunduğu dönemin izlerini taşır. Jüri üyelerimizle birlikte, sezon boyunca çok sayıda yapım izleyerek, bu dönemden sahneye yansıyanlara ve üretimdeki yönelimlere tanıklık ettik. Farklı ifade biçimlerinin bir arada kullanımının öne çıktığı; uyarlamaların ve kolektif yapımların çoğaldığı bir sezonla karşılaştık. Tiyatronun dönüşüme açık ruhunu ve üretimdeki çeşitliliği 28. yılımızda bir kez daha deneyimledik. 33 kişilik jürimiz, toplam 268 oyun izleyerek titiz ve özverili bir değerlendirme süreci yürüttü. Adaylar, bu çok sesli yapı içinde belirlendi."

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 7 Mayıs 2026 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Tiyatro ve sanat dünyasını bir araya getirecek törenin sunuculuğunu Demet Evgar ve Atılgan Gümüş üstlenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası