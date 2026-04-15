Yeni nesil memurun emeklilik rehberi: 2008 miladı ve 2036 tuzağı!..

Sosyal güvenlik sistemimiz, yıllar içinde âdeta kabuk değiştirdi. Bu değişimlerin en sarsıcı olanı ise kuşkusuz Ekim 2008 tarihidir. Bu tarih, memurlar için artık sadece bir takvim yaprağı değil, bir "dönüm noktası" anlamı taşıyor.

Eskilerin "Emekli Sanığı iştirakçisi" dediği o korunaklı liman, yerini 5510 Sayılı Kanun fırtınasına bıraktı. Yeni memur artık sadece devletin çalışanı değil, SGK’nın 4/1-c’li bir ferdi.

YAŞ 18: YOLUN BAŞI MI, SONU MU?

Genç memurlar için zamanın işleyişi biraz farklı. Sigortalılık süresi, kural olarak 18 yaşın doldurulmasıyla başlıyor. Ancak burada ince bir çizgi var: 18 yaşından önce ödenen primler boşa gitmiyor; toplam prim gün sayısına ekleniyor. Ama "hizmet süresi" saati ancak reşit olunca tıkırdamaya başlıyor.

* İstisna: Bir meslek okulunu bitirip mahkeme kararıyla "kazai rüşt" (ergin kılınma) alanlar için 18 yaş sınırı kalkıyor. İşin özü: "Ağaç yaşken eğilir" ama memurlukta kıdem 18’de mühürlenir.

2036 KRİTİK EŞİĞİ: ELİNİ ÇABUK TUTAN KAZANIR

Atalarımız "Bugünün işini yarına bırakma" demiş. Yeni memurlar için bu sözün karşılığı 2036 yılıdır. Eğer 9.000 günlük prim maratonunu 2036’ya kadar bitiremezseniz, emeklilik hayaliniz her geçen yıl biraz daha uzaklaşıyor.

9.000 GÜNÜN TAMAMLANDIĞI TARİHE GÖRE EMEKLİLİK TABLOSU

Görüldüğü üzere, 2048 yılına gelindiğinde kadın ve erkek için emeklilik yaşı 65'te eşitleniyor. "Vakit nakittir" sözü memuriyetin bu evresinde "Vakit, yaştır" hâline geliyor. Bu tarihte emeklilik yaşı açısından kadın-erkek ayrımı da kalmıyor.

HER KURALIN BİR İSTİSNASI VARDIR

Hayat her zaman 9.000 gün üzerinden dönmüyor. Bazı özel durumlarda kapılar biraz daha erken veya farklı şartlarla aralanabiliyor:

* Yaş Haddinden Emeklilik: 5.400 prim gününüz varsa, yaş haddiyle emekli olabilirsiniz. Ancak bunun için yukarıdaki tabloda belirtilen emekli aylığı bağlanmasında; Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5.400 prim ödeme gün sayısı üzerinden de yaşlılık emeklilik aylığı bağlanabilecektir

* Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklilik: Özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim ödeme gün sayısı 9.000 gün olması durumunda, belirli hâllerde ve şartlarda yaşlılık emekli aylığı bağlanmaktadır.

* Kamu görevlilerinden, subay, astsubay, askerî memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlâk noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askerî mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen, bunlar dışında kalanlar ise ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı yönetmeliğine göre sicilleri üzerine kurumlarınca re'sen emekliye sevk edilenlere ise, SGK (5510 s.) Kanunun yukarıda bahsettiğimiz yaş ve prim ödeme gün sayılarını tamamlamaları kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

* Diğer yandan yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle aylık bağlanacak olanlarda yine SGK (5510 s.) Kanundaki yaş ve prim ödeme gün sayıları tamamlanıncaya kadar, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilmek suretiyle yaşlılık aylıkları karşılanmaktadır.

HASILI KELAM: "Dereyi görmeden paçayı sıvama" derler ancak emeklilikte paçayı önceden sıvayarak planlama yapmak şart. 2008 sonrası göreve başlayan memurlar için emeklilik, artık sadece bir kıdem meselesi değil, bir zamanlama sanatıdır. Prim gününü 2036’dan önce dolduramayan her memur, ömründen birkaç yılı daha masada bırakmak zorunda kalacaktır. Unutmayın; devlet dairesinde zaman hızlı geçer, ancak emeklilik yaşı geldiğinde o saatler biraz daha ağır işler.

Emeklilik hayallerinizi "sonra"ya ertelemeyin; 9.000 günün hesabını bugünden yapın ki, yaşınız 65’e dayandığında yorgunluğunuz ödülünüz olsun. Eğer memuriyette çakılı durmak istemiyorsanız emeklilik planlaması ile farklı statüden daha yüksek emekli maaşının da imkânsız olmadığını hatırlatalım…

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...