Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi
Süper Lig'de Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen, takımla çalışmalara katıldı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI
Sarı kırmızılılarda Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyet olan Victor Osimhen, takımla çalışmalara katıldı.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
