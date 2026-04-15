Galatasaray'ın Şubat 2023'te 15 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı; Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'nın ardından sezon başında Serie A ekibi Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo, ülkesi İtalya'da transferin gözde ismi oldu.

Udinese formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda çıktığı toplam 30 maçta 6 gol ve 6 asistlik skor katkısıyla 12 gole etki eden, son olarak San Siro'da 3-0 kazandıkları Milan maçında 2 asist yapan Nicolo Zaniolo, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray ile 31 Mayıs 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

UDINESE DIŞINDA 4 KULÜP PEŞİNDE

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan, Napoli, Inter ve Juventus, bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ediyor.

İtalyan futbolcu, Udinese'de krialık olarak forma giyiyor.

OPSİYONU 10 MİLYON EURO

Udinese, güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Zaniolo'nun 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Ülke içinden yoğun ilgi olan yıldız ismi kadrosunda tutmak istese de Udinese, yüksek teklif gelmesi durumunda Zaniolo'nun transferine izin vermeye sıcak bakıyor.

