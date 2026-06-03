Bakırköy Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında Berkay Şahin, Onur Tuna, Mirgün Cabas, Özgür Deniz Cellat, Zehra Hanzade Gürkanlar, Tuğçe Postoğlu ve Cansu Tekin'in testleri netleşti. Rapora göre Şarkıcı Berkay temiz çıkarken, oyuncu Onur Tuna ve bazı fenomenlerin örneklerinde madde tespit edildi.

İstanbul’da uyuşturucu madde kullanımı ve teminini kolaylaştırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) incelemeleri tamamlanan 7 şüpheliye ilişkin rapor savcılığa ulaştı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar, saç ve sakal örnekleri alınan Tuğçe Postoğlu, Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Cansu Tekin, Zehra Hanzade Gürkanlar, Mirgün Sırrı Cabas ve Berkay Şahin ile ilgili rapor hazırlandı.

Berkay

4 İSMİN TESTİ NEGATİF

Rapora göre, şarkıcı Berkay Şahin ile Tuğçe Postoğlu'ndan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı, Gazeteci Mirgün Sırrı Cabas ile Cansu Tekin'den alınan örneklerde sitalopram/essitalopram ilaç etken maddesine rastlandığı belirlendi.

Onur Tuna

ONUR TUNA'NIN TESTİNDE ESRAR ÇIKTI

Oyuncu Onur Tuna ile dijital içerik üreticisi Özgür Deniz Cellat'tan alınan örneklerde esrar etken maddesi, Tuna'da ayrıca ilaç etken maddelerinden mirtazapin ve sertralin saptandı.

Özgür Deniz Cellat

Dijital içerik üreticisi Zehra Hanzade Gürkanlar'dan alınan örneklerde ise kokain ve metabolitleri ile sitalopram/essitalopram ilaç etken maddesi tespit edildi.

Hazırlanan rapor, soruşturma savcılığına gönderildi.

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