Çinli otomobil devi BYD, model sayısının azaldığı Temmuz ayı fiyat listesini güncelledi. İşte BYD Türkiye'nin Temmuz ayı fiyat listesi ve satışta bulunan tüm modellerin güncel fiyatları.

2026 yılına 8 modelle giren BYD, Mart ayında model sayısını 5’e, Mayıs ayında ise model sayısı 4’e düşürdü.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025 yılında 25 bin 858 satışla en çok tercih edilen şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i, BYD Atto 2, BYD Seal U EV, BYD Dolphin ve Atto 3 modelleri artık Türkiye’de satılmıyor.



Çinli markanın 2026 yılı Temmuz ayı fiyat listesinde sadece 4 model kaldı ve hepsi de 4 milyon TL’nin üzerinde fiyat etiketine sahip.





Marka Mayıs ve Haziran ayının ardından Temmuz ayında da satıştaki modellerine zam yapmadı.



İşte 2 Temmuz itibarıyla BYD modellerinin fiyatları… (Temmuz fiyatı - Kampanyalı fiyat)

Model Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) BYD SEAL 390 kW AWD Excellence 4.077.000 BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence 4.190.000 BYD HAN 380 kW AWD Executive 4.873.000 4.573.000 BYD TANG 380 kW AWD Flagship 5.418.000

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