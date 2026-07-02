Türkiye Gazetesi
BYD sıfır otomobil fiyatları Haziran 2026: Hangi model kaç TL?
Çinli otomobil devi BYD, model sayısının azaldığı Temmuz ayı fiyat listesini güncelledi. İşte BYD Türkiye'nin Temmuz ayı fiyat listesi ve satışta bulunan tüm modellerin güncel fiyatları.
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T-Otomobil az önce
BYD, Türkiye pazarında model sayısını azaltarak 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla tamamı 4 milyon TL'nin üzerinde dört modelle yoluna devam ediyor.
- BYD, 2026 yılına 8 model ile girerken Mart ayında model sayısını 5'e, Mayıs ayında ise 4'e düşürdü.
- ODMD verilerine göre 2025'te en çok tercih edilen şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i'nin de satışı durduruldu.
- BYD Atto 2, BYD Seal U EV, BYD Dolphin ve Atto 3 modelleri artık Türkiye'de satılmıyor.
- 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla BYD'nin Türkiye'de sadece 4 modeli kaldı.
- Kalan tüm modellerin fiyatları 4 milyon TL'nin üzerinde yer alıyor.
- BYD, Mayıs ve Haziran aylarının ardından Temmuz ayında da satıştaki modellerine zam yapmadı.
2026 yılına 8 modelle giren BYD, Mart ayında model sayısını 5’e, Mayıs ayında ise model sayısı 4’e düşürdü.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025 yılında 25 bin 858 satışla en çok tercih edilen şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i, BYD Atto 2, BYD Seal U EV, BYD Dolphin ve Atto 3 modelleri artık Türkiye’de satılmıyor.
Çinli markanın 2026 yılı Temmuz ayı fiyat listesinde sadece 4 model kaldı ve hepsi de 4 milyon TL’nin üzerinde fiyat etiketine sahip.
Marka Mayıs ve Haziran ayının ardından Temmuz ayında da satıştaki modellerine zam yapmadı.
İşte 2 Temmuz itibarıyla BYD modellerinin fiyatları… (Temmuz fiyatı - Kampanyalı fiyat)
|Model
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|BYD SEAL 390 kW AWD
|Excellence
|4.077.000
|BYD SEALION 7 390 kW AWD
|Excellence
|4.190.000
|BYD HAN 380 kW AWD
|Executive
|4.873.000
|4.573.000
|BYD TANG 380 kW AWD
|Flagship
|5.418.000
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