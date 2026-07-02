Otomobil satışları daralmaya devam etse de SUV modelin payı hızla artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılı ilk 6 ayında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Haziran döneminde satılan 440 bin 234 adet otomobilden, 284 bin 493 adedi SUV oldu.

Yılın yarısında SUV modellerin pazar payı yüzde 65 dayandı ve pazarın üçte ikisini oluşturdu.



Haziran ayında satılan 83.978 araçtan 53.572 adedi SUV oldu.



Markalar basında bakıldığında satışlarının yüzde 90’dan fazlası SUV’lardan oluşan Volkswagen lider, Peugeot en çok SUV satan ikinci marka oldu. Onları Renault, Hyundai ve Toyota takip etti.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?

İşte Ocak-Haziran döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODEL HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 1. TOYOTA C-HR 1.541 13.992 2. RENAULT DUSTER 2.493 12.863 3. TOGG T10X 2.933 12.003 4. VOLKSWAGEN TAIGO 1.662 11.741 5. PEUGEOT 2008 1.633 10.656 6. NISSAN QASHQAI 1.923 8.583 7. KG MOBILITY TORRES 1.942 8.549 8. KİA SPORTAGE 1.042 8.533 9. VOLKSWAGEN TIGUAN 1.305 8.240 10. PEUGEOT 3008 986 8.196 11. HYUNDAI BAYON 1.408 8.161 12. CHERY TIGGO 7 1.809 8.008 13. FIAT EGEA CROSS 1.522 7.882 14. OPEL FRONTERA 1.637 7.823 15. HYUNDAİ TUCSON 1.341 7.226 16. MINI COUNTRYMAN 1.459 7.016 17. CİTROEN C3 AİRCROSS 976 6.248 18. RENAULT AUSTRAL 1.280 6.191 19. VW T-ROC 1.375 5.627 20. SKODA KAMİQ 1.255 5.254

SUV yükselişi devam ediyor: İşte Türkiye’nin en çok satılan SUV’ları

HAZİRAN AYINDA EN ÇOK ATILAN MODELLER

TOGG T10X 2933 adet RENAULT DUSTER 2493 adet RENAULT BOREAL 2160 adet KG MOBILTY 1942 adet NİSSAN QASHQAİ 1923 adet CHERY TİGGO 7 1809 adet VOLKSWAGEN TAİGO 1662 adet OPEL FRONTERA 1637 adet PEUGEOT 2008 1633 adet TOYOTA C-HR 1541 adet

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