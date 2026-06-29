Yollarda elektrikli araçların artışına paralel olarak yetkili servis noktalarında da dönüşüm hızlandı. Tofaş 319 servis noktasını elektrikli araçlara periyodik bakım ve onarım hizmeti verebilir seviyeye ulaştırarak sektörde bir ilke imza attı.

Ülkemizde binek otomobil ve ticari araç toplamı 24 milyon adede ulaştı. Bu adetlerin içinde en dikkat çeken kısım ise parkın %41’ini oluşturan yaklaşık 10 milyon aracın 16 yaş, %32’lik bölümü kapsayan 7,6 milyon adetlik kısmın ise 20 yaşın üzerinde yer alması. Otomotiv Satış Sonrası Derneği (OSS) verilerine göre, giderek yaşlanan bu araç parkı Türkiye’de yaklaşık 9 milyar avroluk yıllık iş hacmi oluşturuyor. Öte yandan sektörün elektrikli dönüşümü de artık kaçınılmaz bir gereklilik olarak öne çıkıyor. Bu noktada Tofaş, hem ölçek hem de dönüşüm hızı açısından sektörün en güçlü oyuncularından biri olarak konumlanıyor.

Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin: Yılda yaklaşık 600 bin müşteri temasını yönetiyoruz. Sektör kadar müşteri beklentileri de önemli bir değişim sürecinde…

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, söz konusu değişime vurgu yaparak; “Elektrifikasyondan dijitalleşmeye, bağlantılı araçlara kadar sektörümüzde çok önemli başlıklar var. Buna paralel olarak müşteri beklentileri de değişiyor haliyle ancak değişmeyen tek konu müşteri deneyiminin önemi” dedi.

Yılda yaklaşık 600 bin müşteri temasını yönettiklerine dikkat çeken Şahin, “Bizim 7 markamızın oluşturduğu toplamda 6,7 milyon adetlik bir araç parkımız var. 10 yıllık parkımız da 2,6 milyon adet. Özellikle Peugeot, Opel, Citroen’de son 3-4 yıldaki satışlardaki büyük ivmelenme sebebiyle, bizim 10 yıllık araç parkımız bir miktar gençleşmiş durumda. 130’u elektrikli araçlara da hizmet veren 369 yetkili servis noktası, 38 bölgesel ve 2 merkezi yedek parça deposu, 8 bini aşkın servis çalışanımızla ve yüzde 98 seviyesindeki servis kapsama oranımızla müşterilerimize kesintisiz satış sonrası hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tofaş olarak FIAT, Alfa Romeo, Jeep, Maserati, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles markalarıyla hizmet verdikleri tüm servis noktalarında elektrikli dönüşüm için düğmeye bastıklarını dile getiren Şahin; “Geldiğimiz noktada toplamda 319 servis noktamız elektrikli araçlara periyodik bakım ve onarım hizmeti verebilir seviyeye ulaştı. Öte yandan 211 servis noktamız, batarya değişimi ve yüksek voltaj sistemlerini kapsayan ileri seviye onarım yetkinliğine sahip olmak için yatırımlarını tamamlamış durumda. Elektrikli araç servis standartlarını belirleyen TSE K 646 kapsamında ise 130 yetkili servisimiz gerekli sertifikasyon süreçlerini tamamladı. Bu alandaki yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.

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