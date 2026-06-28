Japonya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, manuel vitesli otomobil kullanmanın yalnızca sürüş keyfi sunmadığını, aynı zamanda beyin sağlığı açısından da önemli faydalar sağlayabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre manuel vites kullanmak, beynin karar alma ve dikkatle ilgili bölgelerini daha yoğun şekilde çalıştırıyor.

Japon bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, manuel şanzımanlı araç kullanmanın beyin aktivitesini artırabileceğini gösterdi. Araştırma, Tohoku Üniversitesi Gelişim, Yaşlanma ve Kanser Enstitüsü'nde görev yapan Prof. Ryuta Kawashima liderliğinde gerçekleştirildi. Kawashima, aynı zamanda Nintendo'nun popüler Brain Age oyun serisinin arkasındaki isim olarak da biliniyor.

Araştırmada, manuel vites kullanırken sürücülerin debriyaja basması, uygun vitesi seçmesi, gaz pedalını ayarlaması ve trafik koşullarını aynı anda takip etmesi gerektiği belirtildi. Bu karmaşık süreçlerin ise beynin hafıza, dikkat ve karar verme mekanizmalarından sorumlu olan prefrontal korteks bölgesini aktif hale getirdiği tespit edildi.

Bilim insanlarına göre manuel otomobil kullanmak, sürücünün sürekli olarak çoklu görev yapmasını gerektiriyor. Bu durum da özellikle ileri yaşlardaki sürücüler için günlük bir zihinsel egzersiz işlevi görebilir. Araştırmacılar, bu tür bilişsel aktivitelerin zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Çalışmanın sonuçları, otomotiv sektörünün giderek otomatik şanzımanlara ve sürüş destek sistemlerine yöneldiği bir dönemde dikkat çekici bulundu.

Konfor arayışı ve elektrikli araçların da artmasıyla birlikte manuel vitesli araçlar hızlı şekilde ortadan kayboluyor. Ülkemizde de otomatik vitesli araçların pazar payı yüzde 97,5’e kadar çıktı. Manuel vites seçeneği neredeyse sadece fiyat listesinin en altındaki modellerde kaldı.



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