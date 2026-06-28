Ferrari'nin tepki çeken ilk elektrikli modeli Luce Çin’de satışa çıktı. Yaklaşık 586.000 dolarlık başlangıç fiyatına rağmen 88 adet otomobilin tamamı satışa sunulur sunulmaz tükendi.

Ferrari’nin, otomotiv dünyasını ikiye bölen bir tasarımla tanıttığı elektrikli modeli Luce, Çin pazarında resmi olarak satışa sunuldu. 88 adetle sınırlı satılacak olan lüks model, yüksek fiyat etiketine rağmen yoğun ilgi gördü.

Çin'de yaklaşık 4,2 milyon yuan (yaklaşık 586 bin dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkan Ferrari Luce'nin tüm üretim kotası kısa sürede tükendi. Modelin fiyatı Avrupa’ya göre yüzde 7’lik indirim içeriyor.

Ferrari Luce Çin’de satışa çıktığı gibi tükendi: Üstelik rakiplerinin iki katı fiyatına satılıyor

Yine de bu fiyat Ferrari’nin Çin’deki rakiplerinin neredeyse iki katı. Çin yapımı süper otomobillerden BYD Yangwang U9 264.800 dolardan, GAC’nin Hyptec SSR modeli ise 189.000 dolardan satılıyor.

Model Ferrari Luce Yangwang U9 Hyptec SSR 0 -100 km/sa 2,5 saniye 2,36 saniye 2,3 saniye Toplam Güç 772 kW (1036 hp) 960 kW (1287 hp) 900 kW (1207 hp) Hızlı Şarj 350 kW 500 kW 160 kW Pil Boyutu 122 kWh 80 kWh 74,7 kWh Ağırlık 2260 kg 2480 kg 1990 kg Çin Fiyatı 586.600 dolar 264.800 dolar 189.200 dolar

Ferrari, Luce modelini bir performans aracı olarak değil, 5 koltuklu bir grand tourer olarak konumlandırıyor. Burada da yine BYD'nin Denza Z9 GT çok güçlü ve iddiaları rakipleri bulunuyor.

Ferrari Luce Çin’de satışa çıktığı gibi tükendi: Üstelik rakiplerinin iki katı fiyatına satılıyor

Yüksek fiyatına rağmen tüm araçların satılması ise markanın Çin’de hala bir statü sembolü olduğunu gösteriyor. Çin medyasında yer alan haberler de bu duruma ışık tutuyor. Luce modelini "tekerlekler üzerindeki 4 milyon yuan" olarak tanımlanırken, aracın sahibinin Çin'in en zengin yüzde 1'lik kesimi arasında yer aldığını anında ortaya koyuyor.

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