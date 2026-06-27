Yeni Hyundai Elentra Hyundai’nin sedan modeli Elentra’nın 8. nesli Güney Kore’de tanıtıldı. Yeni Elentra köşeli ve kaslı yapısı, atmosferik motoru ve yapay zeka desteğiyle geldi.

Yeni Hyundai Elentra Hyımdai’nin Güney Kore’de Avante adıyla satılan sedan modeli Elentra, 8. nesliyle görücüye çıktı. 6 yıllık bir aranın ardından yenilenen model 2026 Busan Mobility Show’da sahne aldı. Hyundai’nin Çin’e özel modeli Ioniq V’e benzer keskin hatlara sahip olan model Hyundai Motor CEO'su Jose Munoz tarafından "Sınıfında yeni bir mihenk taşı olacak" diyerek tanımlandı.

Yeni Hyundai Elentra 4.765 mm uzunluğa, 1.855 mm genişliğe ve 2.750 mm aks mesafesine sahip. Bu oranlara göre sırasıyla 55 mm, 30 mm ve 30 mm olarak eski nesline göre büyüdü. Bu ölçülerle araç konpakt sınıftan uzaklaşarak arka koltuklarda geniş diz mesafesi ve yükseklik sunuyor. Aracın yüksekliği ise 1.425 mm olarak açıklandı.

Model Kore’de 2.0 litre atmosferik benzinli ve 1.6 litre hibrit motorlarla çıkacak. Atmosferik motorlu versiyon 149 beygir güç sunarken, hibrit versiyon ise 155 beygir güç üretiyor.

Yeni Hyundai Elentra YAPAY ZEKALI KOKPİT Aracın kokpitinde ise markanın Android tabanlı yeni bilgi-eğlence sistemi Pleos Connect’i kullanıyor. Direksiyonun arkasında ince uzun bir gösterge yer alırken, orta konsolda standart olarak 12,9 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Bu ekran opsiyonel olarak 14,6 inç olarak da alınabiliyor. Bu ekranın altındaki fiziksel tuşlar ise yerini korumaya devam ediyor. Vites seçici direksiyon simidinin arkasına taşınırken, orta konsolda iki adet kablosuz şarj pedinin yer almasına olanak sağlamış. Yeni Elentra, yılın üçüncü çeyreğinde Kore’de satışa sunulacak, küresel pazarda ise 2027'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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