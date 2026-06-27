Bir Renault Symbol'un 1 milyon kilometreye ulaşması otomobil dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Peki bir otomobilin bu kadar uzun ömürlü olması mümkün mü? Uzmanlara göre düzenli bakım, doğru kullanım alışkanlıkları ve zamanında yapılan parça değişimleri, bir aracın yüz binlerce kilometre sorunsuz yol almasını sağlayabiliyor. İşte bir otomobili 1 milyon kilometreye taşıyan en önemli kurallar.

Günümüzde birçok sürücü otomobilini 200-300 bin kilometre kullanmayı başarı olarak görürken, bazı araçlar milyon kilometre sınırını aşarak adeta efsaneye dönüşüyor.

Son olarak Cezayir’de bir Renault Symbol'un 1 milyon kilometreye ulaşmasının görüntüleri viral oldu. Görüntülerde 999.999 km’den sonra aracın son kilometre ile 1 milyon göstermek yerine ekran sıfırlandı.

Videonun yayılmasının arından “Bir otomobil bu kadar uzun süre nasıl kullanılabilir?" sorusunu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, araç ömrünü belirleyen en önemli faktörün marka veya modelden çok bakım disiplini olduğuna dikkat çekiyor. İşte otomobilinizi uzun yıllar kullanabilmeniz için dikkat etmeniz gerekenler.

1. Periyodik Bakımları Asla Aksatmayın

Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi ve yakıt filtresi değişimleri üreticinin önerdiği kilometre aralıklarında mutlaka yapılmalı. Düzenli bakım, motorun iç aşınmasını önemli ölçüde azaltıyor.

2. Motor Yağı Kalitesi ve Orijinal Parçanın önemi

Ucuz ve kalitesiz yedek parçalar kısa vadede tasarruf sağlasa da uzun vadede ciddi arıza masraflarına yol açabiliyor. Uzmanlar, mümkün olduğunca üreticinin önerdiği yağ ve orijinal parçaların tercih edilmesini öneriyor.

3. Soğuk Motora Yüklenmeyin

Motor çalıştırıldıktan hemen sonra yüksek devirlere çıkmak, özellikle turbo beslemeli motorlarda ciddi aşınmalara neden olabiliyor. Soğuk motora yüklenmek motor ömrünü ve parça aşınmasını hızlandırır. Motorun ideal çalışma sıcaklığına ulaşmadan gaza yüklenmek, piston ve yataklarında aşırı sürtünmeye ve metal yorgunluğuna yol açar.

4. Şanzıman Bakımını İhmal Etmeyin

Otomatik veya manuel fark etmeksizin şanzıman yağlarının belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Uzun ömürlü araçların ortak özelliklerinden biri de düzenli şanzıman bakımları olarak öne çıkıyor.

5. Süspansiyon ve Yürüyen Aksamı Düzenli Kontrol Ettirin

Rot, balans, amortisör, salıncak ve diğer yürüyen aksam bileşenlerinde küçük bir arızanın erken tespit edilmesi, daha büyük masrafların önüne geçebiliyor.

6. Yakıt Kalitesine Dikkat Edin

Kalitesiz yakıt kullanımı turbo ve yakıt sistemi bileşenlerinin ömrünü kısaltabiliyor. Bu nedenle güvenilir akaryakıt istasyonlarının tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

7. Aracınızı Zorlamayın

Aracın ömrü kullanıcı alışkanlıklarına göre de değişebiliyor. Ani hızlanma, sert fren ve sürekli yüksek devir kullanımı motor ömrünü kısaltabiliyor.

8. Küçük Arızaları Ertelemeyin

Gösterge panelindeki önemsenmeyen bir arıza lambası, motordan gelen küçük bir ses bile ihmal edilmemeli.

MİLYON KİLOMETRELİK OTOMOBİLLER

Uzmanlara göre düzenli bakıma giren, doğru sürüş tarzıyla kullanılan ve zamanında onarılan bir otomobilin 1 milyon kilometreye ulaşması teorik olarak mümkün. Özellikle dizel motorlu modellerin, ticari araçların ve dayanıklılığıyla öne çıkan bazı modellerin bu kilometrelere ulaşabilen örnekleri mevcut. Dünyada milyon kilometreyi aşan Volvo, Mercedes-Benz, Toyota ve Renault modelleri bulunuyor.

En çok kilometre yapan araçlar listesinin zirvesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Amerikalı Irvin “Irv” Gordon’ın sahip olduğu 1966 Volvo 1800S’e ait. Model tam 4.828.032 kilometre yol yaparak dünya rekoru kırdı.

Yunanistan’da taksi şoförü olan Gregorios Sachinidis’in Mercedes-Benz W115 240D model aracı toplamda 4.586.630 kilometre yol yaptı. Araç daha sonra Mercedes müzesine bağışladı.

ABD'li Albert Klein, 1963 model Volkswagen Beetle’ı ile 3.218.000 kilometre yol yapmayı başardı.



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