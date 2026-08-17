Resulullah âşıklarından büyük ilgi: Mihrimah Camii’nde Hadis şöleni

Mihrimah Camii’nde “Sultan Baskısı”nın tıpkı basımı üzerinden Sahih-i Buhari büyük ilgi görüyor. Bu yılki hatim programına 51 ülkeden 1.800’ü aşkın talebe katılarak, büyük bir haz ve zevkle izliyor, bilgilerini tazeledi. İşte programdan dikkat çeken anlar...

İRFAN ÖZFATURA- 2019 yılında Suriye ulemasından Şeyh Muhammed el-Yakubi Edirnekapı’daki Mihrimah Camii’nde “Sultan Baskısı”nın tıpkı basımı üzerinden Sahih-i Buhari okumuş ve dikkatle takip edilmişti.

Hatm-i Buhari aslında bir Osmanlı geleneğidir. Selatin camilerinin yanında Dar-ül Kurra (Kur’ân-ı kerim evi) gibi Dar-ül Hadis de (hadis-i şerif evi) de olur yıl boyu hadis okunur. Server-i kâinatın (sallallahü aleyhi ve sellem) güzel ahlakı, emirleri, tavsiyeleri, sabrı, merhameti, metaneti adeta ruhlara işlenir. Muhaddisler zikrolunan hadis-i şerifin hangi hadise üzerine buyrulduğunu anlatır, devrin hususiyetleri hakkında da bilgiler verir.

Mihrimah Camii

Böylece Asr-i saadet aydınlanır siyer âlimleri (Efendimizin hayatını anlatan İslam tarihçileri) bunları kitaplarına geçirir. Eğer namaz nasıl kılınır diye ararsanız, cevabını Kur’ân-ı kerimde bulamazsınız. Ancak Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) her anı ve her sözü kayda alınmıştır. Nitekim “Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz, siz de öyle kılın” buyurmuşlardır.

Hazreti Cabir Camii - Ayvansaray

Bize namazı öğreten hocalarımız, hocalarından öğrenmişlerdir. Bu zincir geriye doğru götürüldüğünde İmam-ı azam Ebû Hanîfe hazretlerine varır. O da hocası Hammâd’a, o da hocası İbrahim en-Nehaî’ye ve sonunda sahabeye gelir. “Senedler kitapların soy kütüğüdür” denmiş, nasıl bir insanın soyu babasından geriye doğru giderse, kitapların da bir nesebi vardır. Müellif kimin talebesidir, kimden almıştır, kimlere nakletmiştir. Arada kopukluk yoktur, bu silsileye çok değer verilir.

MEĞER RAVİLER KOMŞUMUZMUŞ

Hadis ilminde de rivayet edenler çok önemlidir, âlimler bu hususta çok titizdir. Mesela İmam Buhârî hazretleri günlerce yürür bir raviden hadisi almaya niyetlenir. Ancak onu kaçan atını yemle aldatıp yakaladığını görünce içine sinmez, kitabına almaktan vazgeçer.

Ünlü ravilerden biri sahabe-i kiramdan Cabir bin Abdullah hazretleridir (1540 Hadis-i şerif rivayet eder), biri Ebû Said-i Hudri hazretleri (1170 hadis-i şerif rivayet eder) biri de Ebû Zer-i Gıfari hazretleridir (281 hadis-i şerif rivayet eder) ki üçünün de kabri (ya da makamı) ders yapılan Mihrimah Camii çevresindedir.

Ebu'd-Derda - Eyüpsultan

Hazret-i Cabir ve Ebu Zer-i Gıfari hazretleri Ayvansaray’da adlarına yapılan camiler de medfun olup yürüme mesafesindedir. Ebu Said-i Hudri hazretleri ise hemen 200 metre aşağıda Kariye camii Haziresindedir. Semt sakinleri onu tanır bilir, mektepler açıldığında çocuklarının ellerinden tutup ziyarete getirir. Çünkü Ebu Said-i Hudri hazretleri büyük bir dehadır, minik talebenin de onun gibi olması istenir.

Yine Eyüpsultan’da medfun bulunan Ebû Derda hazretleri önemli ravilerden biridir. (Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain - Allah onların hepsinden razı olsun) Demek ki bu şehre boşuna “İslambol” denilmemiş.

RABBİM TEKRARINI BİZE NASİP ETSİN

Mihrimah Sultan Camii, hamamı ve medresesi Allah gani gani rahmet eylesin büyük usta Mimar Sinan’ın elinden çıkan iddialı bir eserdir. Büyüktür geniştir, sessizdir, sakindir. Uzun yıllar ilme hizmet eder ki etmeye de devam ediyor görüldüğü gibi.

Ebu Zer el-Gıfari - Ayvansaray

Buhari şerif hatmine 2019 yılında şahit olmuştuk, sonra bir kesinti oldu ve o program çok özlendi. Bu sene yine aynı âlim ve yine aynı camide Sahih-i Müslim okuyor ki Dr. İdris el-Fasi de destek veriyor.

Bu hadis şölenine 51 ülkeden 1800’ü aşkın öğrenci katılıyor, daha evvel hadis dersi alanlar ve Arapça bilenler büyük bir haz ve zevkle izliyor. Bilgilerini yeniliyor, tazeliyor.

Henüz fırsat kaçmış değil, dersler 23 Ağustos’a kadar devam edecek.

Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı

Şeyh Muhammed el-Yakubi “Hocam 7 yıl ara bize uzun geldi bu dersleri daha sık yapamaz mıyız” sorusuna “Elbette yapabiliriz hatta senede iki defa bir araya gelelim, Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim gibi Sünen-i Nesai, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davud ve Sünen-i İbn Mace de okuyalım, Kütüb-i sitte’yi (altı önemli hadis kitabı) tamam edelim” müjdesini verdi.

Mihrimah Sultan Camii Edirnekapı

NASİPLİYE BİR ÇEYREK YETER

Şeyh Muhammed el-Yakubi Arapça’nın yanı sıra akıcı İngilizce, İsveççe, Fransızca ve Almanca konuşabiliyor.

Her sohbetten sonra bir ya da birkaç talihli Kelime-i şehadet getiriyor. Mesela Kaliforniya’da Hristiyanlık hakkında tereddütleri olan bir kadın 15 dakika içinde bütün sorularının cevabını alıyor, rahatlıyor, Müslüman olmakla şerefleniyor. Şeyh Yakubi “biz sadece vesile olduk, hidayet Allah-ü teâlâdandır” diyor.

Şeyh Yakubi

Resulullah âşıklarından büyük ilgi: Mihrimah Camii’nde Hadis şöleni

Resulullah âşıklarından büyük ilgi: Mihrimah Camii’nde Hadis şöleni

Resulullah âşıklarından büyük ilgi: Mihrimah Camii’nde Hadis şöleni

Resulullah âşıklarından büyük ilgi: Mihrimah Camii’nde Hadis şöleni

Resulullah âşıklarından büyük ilgi: Mihrimah Camii’nde Hadis şöleni

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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