İstanbul’da elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım, yatırım, yenileme, bağlantı ve teknik çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. 29 ve 30 Eylül 2026 tarihlerinde yapılması planlanan çalışmalar kapsamında çok sayıda mahalle ve sokakta belirli saat aralıklarında elektrik enerjisine ara verilecek. İşte, İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ programı...

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İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül listesi BEDAŞ tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir, Çatalca, Şişli, Sultangazi, Bahçelievler, Beyoğlu, Güngören, Silivri, Büyükçekmece, Kağıthane ve Zeytinburnu ilçelerinde planlı kesinti yaşanacak.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 29-30 EYLÜL BEDAŞ

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHESTE, AKGÜVERCİN, AZİZİYE, DİRAYET, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MANAV, MÜSLİM, SEFER, TERCÜMAN, ÇEŞMİNAZ, ÜSTÜNER, ŞENER sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, BABÜR, KABATAŞ, KINALIBAĞ, SANAYİ, TUTUMLU, ÖZTOPRAK sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk / DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah AKDAMLA, AYDEDE, BEYAZ LALE, DURUSU-YENİKÖY, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GÜMÜŞ, HİDAYET, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, NAZİK, NEŞE, ORKİDE, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, RÜZGARLI, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, TEVFİKAĞA, ULUÇAY sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

2026-09-30 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜNSİYET, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 30/09/2026 09:30:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:30:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, MEHMET AKİF ERSOY sk / YEŞİLBAYIR mah 29 MAYIS sk bölgelerinde 30/09/2026 09:30:00 - 30/09/2026 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AHMET HAMDİ TANPINAR, HANIMELİ sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BİLEN, KULAÇ, MÜMTAZ, ŞANLI sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ASLI, DERYA, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİLİZ, GÜL, IHLAMUR, KIŞLA, MİNE, OYA, SALKIM, SEREZLİ, TAVLA, TUNAY sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 12:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah PETUNYA sk bölgelerinde 29/09/2026 12:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-183, G-192, G-522, G-792 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 508., 510., 511., 512., 514., 523., 531., AMASYALILAR sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 30. sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 18., 20., 21., 28., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 12. sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ, HÜSEYİN ŞAHİN, TEVFİK FİKRET 1 sk / ZAFER mah GÖNÜL sk bölgelerinde 29/09/2026 10:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ, HÜSEYİN ŞAHİN, TEVFİK FİKRET 1 sk / ZAFER mah GÖNÜL sk bölgelerinde 29/09/2026 10:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

2026-09-30 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER, FATİH, GÜRANİ, NURETTİN KAYA, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK sk / ÇOBANÇEŞME mah FATİH sk bölgelerinde 30/09/2026 10:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk bölgelerinde 30/09/2026 10:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah ASİLLER, MUHTAR, SAĞLIK, TAMBURACI OSMAN, VANKULU, YENİ İNCİRLİ YOLU, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ sk bölgelerinde 29/09/2026 08:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah EBUZİYA, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, EBUZİYA, EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCA HASAN, LAMİBEY, MOR MENEKŞE, ODABAŞI, PANCAR, TAŞEVLER, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk bölgelerinde 29/09/2026 08:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, HAKSEVER, HÜDAVERDİ, HÜDAVERDİ ÇARŞISI, KARABAL, SARSILMAZ, TÜRKİŞ, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ÖZKUL sk bölgelerinde 29/09/2026 08:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ADAKALE, BUDAK, KIR, KONAKLI, OTLUKBELİ, SARUHAN, SAÇI, ÜLKEM sk bölgelerinde 29/09/2026 08:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPULLU, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, GÜLBEŞEKER, KORMAÇ, MİLAS, PANCARLI, PİYALEPAŞA, RUŞENBEY, SEFALI, SERİ EVLER, TERAKKİ, TERAKKİ ÇIKMAZI, TEYYARECİ NURETTİN, YENİ CADDE, ÖMÜR, ŞANLI ASKER, ŞEKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah BARIŞ, DEMET sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 10:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah KIZILIRMAK sk bölgelerinde 29/09/2026 10:00:00 - 29/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 12:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLAY sk bölgelerinde 29/09/2026 12:00:00 - 29/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 12:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAMLAR mah sk bölgelerinde 29/09/2026 12:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 12:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 29/09/2026 12:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah HANİFE ANA, RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 29/09/2026 00:00:00 - 29/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, KARAKOL, İPEK sk bölgelerinde 29/09/2026 08:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 29/09/2026 08:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ÖMÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 29/09/2026 08:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

2026-09-30 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA, ŞEHİT NACİ ÇAKAR sk bölgelerinde 30/09/2026 00:00:00 - 30/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 60., 68. sk bölgelerinde 30/09/2026 08:00:00 - 30/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ENDER sk bölgelerinde 30/09/2026 08:00:00 - 30/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BÜYÜKADA, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 30/09/2026 08:00:00 - 30/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 30., 58., 69., FATİH, RECEP YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 30/09/2026 08:00:00 - 30/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., PAZAR sk bölgelerinde 30/09/2026 08:00:00 - 30/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, AKINCILARBAYIRI, KIRBAÇ, MERDİVEN, MUHTAR HÜSEYİN, YEŞİLPINAR, YOL, ÇAĞRI sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BAKKAL, BEYAZGÜL, CEVİZ, DOLAPLIKUYU, DUBARACI, DÜZYOL, EĞLENCE, KARAKAVAK, KİREÇHANE GEDİĞİ, MUMHANE, SEKBANLAR, TAYYARECİ SUPHİ, TEKKECİ sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ALAYEMİNİ, ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, ESKİDOLAP, KIRBAÇ, MEKTEP ÇIKMAZI, MERDİVEN, MEVKİP, MUALLİM NACİ, ORMAN, ÇAĞRI, ÇINARLIÇEŞME, ÖKSÜZÇOCUK sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, YANARSU sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, AYDINLIK, GÜLTEKİN, GÜRCÜKIZI, ŞAİR NECATİ sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah KARACAOĞLAN, MERASİM, METE, OSMANCIK, SERİNPINAR sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KALKAN, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 30/09/2026 13:00:00 - 30/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 15:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 30/09/2026 15:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah KALLAVİ, MEŞRUTİYET sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ, AKTAŞ ARALIĞI, ATA, ATA ARALIĞI, ATILIM, CAMİ, DEREİÇİ, DOĞANŞAH, DUTLUK ÇIKMAZI, ESER, ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN, FETİHTEPE, FETİHTEPE CAMİ, HALICIOĞLU YAN YOL, MABET, SEVİNÇ, SİVAS, ÇEŞME, ÇINAR, ÇİÇEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / HALICIOĞLU mah AYAZMA ÜSTÜ, HALICIOĞLU OKMEYDANI sk / PİRİPAŞA mah AYAZMA ÜSTÜ, DEREİÇİ, DÖNMEZ, EMRE ÇIKMAZI, LALELİ, ORKİDE, SÜMBÜL, SİVAS, SİVAS ARALIĞI, YASEMİN, YILDIRIM, YILDIRIM ARALIĞI, İNCİ sk / PİYALEPAŞA mah ERDEM, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, OSMANOĞLU sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DARÜLACEZE sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah GALATA BEYAZIT, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KEMERALTI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ALACEYLAN, ASKER, DEREİÇİ, DOĞANŞAH, DUTLUK ÇIKMAZI, ELMAS, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, MEYDAN, NESİL, SOLAK ÇEŞME, TAHİR AĞA ARALIĞI, YAVUZ, ZÜMRÜT, ÇETİN, ÇİÇEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sk / HALICIOĞLU mah AKİBET, ALT MALTIZ, BABA, BADEM ÖNÜ, BÜKLÜM, CELALZADE, DENİZ, ELVANDİREK, FISTIKLI BAHÇE, FUTACI, IHLAMUR, KALFA YAMAĞI, KANDEMİR, KANDEMİR ÇIKMAZI, KAPI KAHYASI, KAPI KAHYASI ARALIĞI, KAYALAR, KUDÜM, KİŞMİRİ, MALTIZ, SALLABAŞ, TATAROĞLU, TOPAĞAÇ, TURŞUCU HÜSEYİN, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ, ÇAKIRBEYLER, ÜNVAN, ŞAN, ŞEREF sk / PİRİPAŞA mah ANIT, AYAZMA, AYAZMA ALTI, AYAZMA ÜSTÜ, DEREİÇİ, DÖNMEZ, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, FUTACI, GÖKTUĞ, HİSAR, LALELİ, MANOLYA, MİSKET, ORKİDE, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TURŞUCU HÜSEYİN, TURŞUCU ÇEŞMESİ, YASEMİN, YILDIRIM, YILDIRIM ÇIKMAZI, ÇOPUR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KÜÇÜK BAYIR sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AK MEŞE, ALAN, ALİZE, ANAFARTALAR 1, ASİL, ATATÜRK 1, BARBAROS, CELALBEY, CELALİYE, CUMHURİYET, DERNEK, DOĞUŞ, DUMLUPINAR, DİKİLİTAŞ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FEVZİ PAŞA 1, GÜRCAN ŞAHİN, HIZIR, HÜR 1, HÜRRİYETİM, IHLAMUR 2, KARADENİZ, KARŞIYAKA, KAVAKLI, KIZILELMA, MERİDYEN, MEYDAN 1, MEYRA, MORMENEKŞE, ORTABAYIR, SEDA 1, SIRA, SUDE, TÜRKALİ, TÜRKECAN, ULUDERE, ULUS 1, ÇAVUŞOĞLU, ÇAYIR 1, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İNÖNÜ 1, İZCİ TÜRK, ŞEREFBEY sk / KAMİLOBA mah ASIL sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACAKÖY, PEKER, SONBAHAR, ÇIRÇIR, İZZET CİNSER, ŞAHİN ÇIKMAZI, ŞEN, ŞERİFE ACAR sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah NAZLI sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah DR. CELALETTİN ÜNLÜTÜRK, DİLAY ÇIKMAZI, DİLBER, HUZUR, KARACAKÖY, SADAKAT, TAŞLI TARLA, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÇAĞ ÇIKMAZI, ŞERİFE ACAR sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah SİVRİKAYA sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 01:00:00 - 04:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 29/09/2026 01:00:00 - 29/09/2026 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 01:00:00 - 04:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 29/09/2026 01:00:00 - 29/09/2026 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -KOZA mah sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3032. sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 283., 284., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 248., 282., 283., İNÖNÜ sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 29/09/2026 13:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 13:30:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah AKASYA, ALAÇAM, ARDIÇ, ERGUVAN, GARDENYA ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, KARANFİL, KARAYEMİŞ, LOTUS ÇIKMAZI, MANOLYA, PALMİYE, SARDUNYA, SEDİR, TARÇIN, VANİLYA, YASEMİN sk / SÜLEYMANİYE mah 724. sk bölgelerinde 29/09/2026 13:30:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 15:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3032., 3034., 3036., 3084., 3088., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 29/09/2026 15:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



2026-09-30 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah AKASYA, ARDIÇ, BEGONYA, DEFNE, FULYA, FUNDA, GELİNCİK, KARTOPU, LADİN, LEYLAK, MÜGE, MİMOZA, OYA, PALMİYE, PETUNYA, SÜMBÜL sk / SÜLEYMANİYE mah 724. sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 2.KARTAL, 3.MEŞE, GÖKTÜRK, KABAN, PANAYIR ÇAYIRI, TELEKOM sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.YURT, BACADERESİ, ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ÇATAL ÇİFTLİK sk / MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY, SARE sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah BEREKET, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.MİS, ERCİYES, EVYAP, FATİH SULTAN, KARADUT, KAYA, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/09/2026 09:30:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106. sk / 75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 29/09/2026 10:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1061., 1062., ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / YENİ MAHALLE mah 540/1., 543., CEBECİ, HACI SALİH EFENDİ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHLAT, CEVİZLİ, HAVUZLU, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KUYULU, SOKULLU MEHMETPAŞA, SÜMBÜL, TEPE, TİKVEŞLİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA, ŞEHİT GÖKHAN DOKUR sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

2026-09-30 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, HAMAM, KANARYA, MARMARA, MELEK, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, ORDU, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah CUMHURİYET, DEVRAN, LALELİ, OKUL, ORDU sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261., 262., 263., 264., 280., 283., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 504., 505., KÖŞK, MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT OKAN GÜNER sk bölgelerinde 30/09/2026 10:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 07:30:00 - 11:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah MUALLİM NACİ sk bölgelerinde 29/09/2026 07:30:00 - 29/09/2026 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BÜLBÜL, TINAZ, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 29/09/2026 08:00:00 - 29/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah MERTER sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah CAM, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK sk / HAZNEDAR mah LATİF, MERİÇ, OSMANPAŞA, RÜZGARLI sk bölgelerinde 29/09/2026 11:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DEREBOYU, DİŞBUDAK, ESKİ BELEDİYE, KAVİS, MAYIS, MERDİVEN, NAZLI, SANTRAL, ÇAMLI, ÇETİNAY, ÇUKUR sk / TELSİZLER mah BALÇİÇEĞİ, BAĞIM, BEGÜM, BEYAZ, BONCUK, BORDO, BİLGİLİ ÇIKMAZI, ESKİ BELEDİYE, GALATA DERESİ, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, DERİN, DÖNMEZ, GALATA DERESİ, GÜNEY 1, GÜZ, KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, RÜYA, SAKA, TEKİN, TOMBUL, UYSAL, YAĞMUR, YENİDERE, YENİGÜN, YEŞİLDAĞ, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA, ŞELALE sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1513., DERE KUŞU, KARABATAK, MUHABBET KUŞU, PİLİÇ, TARLA KUŞU, İNCİR KUŞU sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.ATATÜRK, 2.FİDAN, 2.SELVİ, 4.ÇINAR, 6.GÜL, COŞKUNER, GÖKNAR, HUZUR, KAVAK sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.GÖL, 1.ÇALIKUŞU, 3.DENİZ, FLORYA, ÇAYKUŞU sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FATİH, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, 1.OĞUZHAN, 2.ATATÜRK, 2.BARBAROS, 2.SÜMBÜL, 4.KARTAL, 5.HÜRRİYET, HUZUR, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 10:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -MEHMET AKİF mah sk bölgelerinde 29/09/2026 10:00:00 - 29/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



2026-09-30 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP, SÜREYYA, YELDEĞİRMENİ, YEŞİLLİ sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK sk / İSTASYON mah MALİ MÜŞAVİRLER SİTESİ YOLU, RIFAT ILGAZ sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.HUZUR, 1.YUNUS EMRE, 1428., 1429., 2.KASIMPATI, 2.SAKARYA, ALBAYRAK, KURUBAYIR, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL TEPE sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah RIFAT ILGAZ, TURGUT ÖZAL sk / İSTASYON mah KONUT BİRLİK YAPI KOOPERATİFİ sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 11:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 326., 327., 333. sk / MEHMET AKİF mah 326., 327., KEMALPAŞA sk bölgelerinde 30/09/2026 11:00:00 - 30/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERHAT, 2.TOLGA, 3.BARBAROS, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, ASURLAR, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, MİMARBAŞI, OKAN, ONUR, PİRİ REİS, URLA, ZEYTİN, ŞAİR AHMET sk bölgelerinde 30/09/2026 13:00:00 - 30/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 29/09/2026 00:00:00 - 29/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 29/09/2026 00:00:00 - 29/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 29/09/2026 00:00:00 - 29/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYNISEFA, BALABANDERE, BİRKAN, COŞKUN, FERAHEVLER BİLİNMEYEN, GÜNGÖR, GÜZELLİK, MALKOÇOĞLU, MERAL, REYHANLI, SARI LALE, SARIÇİĞDEM ÇIKMAZI, ZAFER, ZERAFET, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, DARÜŞŞAFAKA, DERETEPE, DERMAN, GÜNGÖR, GÜZELLİK, HUZUR, ÇAMLITEPE CAMİ sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ARI, ATA, AYDINLI, DERETEPE, DERMAN, DERYA ÇIKMAZI, DOĞANCI, DİKMEN, GÜZİDE, HANIMGÜL, POYRAZLAR, TAŞ, YENİ, ÇAMLIPARK, ÇAMLITEPE CAMİ, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah GÜLVEREN, HAYAT ÇEŞMESİ, MESTANOĞLU, MURADİ HAMİS, TARAVET, YENİ ÇAMLIK EVLERİ sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



2026-09-30 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 30/09/2026 00:00:00 - 30/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 30/09/2026 00:00:00 - 30/09/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 608. sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah ARI SOKAK bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2502., 251., 2529., 2530., 2535., 254., 6005., 6022., 6025., 608., 610., ORTAKÖY sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah MİRALAY KAZIMBEY sk / MEŞRUTİYET mah ELHAN, KEVSER, MELEK, İNAN KIRAÇ sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KAZIM ORBAY sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 189., 19., 194., 196., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 29/09/2026 09:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-29 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 128., 140., 143. sk bölgelerinde 29/09/2026 10:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)



2026-09-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1272/1., 1279., 1279/1., 1280., 1281., 1281/1., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1289., 1293/1., 1293/2., 1293/3., 1293/4., 1428., 1428/1., 1428/2., 1429., 1429/3., 1429/4., 1429/5., 1429/6., 1435., 1436., 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1441/1., 1442. sk bölgelerinde 30/09/2026 09:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-30 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 176., 179., ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 30/09/2026 10:00:00 - 30/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Eylül BEDAŞ (Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Küçükçekmece, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Başakşehir planlı kesinti)

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-29 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah OTLUKBELİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 52/9., 53., 54/1., 55., 55/1., 55/5., 56., 56/1., 56/8., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 29/09/2026 10:00:00 - 29/09/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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