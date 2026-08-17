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Yaşam

Manas destanı canlandırıldı! Avrupa'nın göbeğinde Hun ve Türk Kurultayı

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Manas destanı canlandırıldı! Avrupa'nın göbeğinde Hun ve Türk Kurultayı

Hun ve Türk kökenli toplulukların ortak soy bağlarını ve kültürlerini yaşatmayı hedefleyen dev buluşma Macaristan’da bütün ihtişamıyla devam ediyor. 27 Türk topluluğu temsilcisinin katıldığı kurutayda KKTC de dâhil Türk devletleri bayraklarının taşındığı atlı geçiş yapıldı.

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Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak maksadıyla düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı, Macaristan’ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında başladı. Macar Turan Vakfı tarafından Hun ve Türk kökenli toplulukları, geleneksel kültürlerini, tarihî miraslarını ve ortak değerlerini tanıtmak maksadıyla düzenlenen büyük kurultaya, Macaristan’ın en ünlü bozkır ve ova ekosistemini barındıran Bugac ev sahipliği yapıyor.

Manas destanı canlandırıldı! Avrupa'nın göbeğinde Hun ve Türk Kurultayı
Başlık ResmiManas destanı canlandırıldı! Avrupa'nın göbeğinde Hun ve Türk Kurultayı

“Büyük Hun-Türk Kurultayı”nın resmî açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Özbekistan Kültür Bakanı Yusufjon Usmanov, Kırgızistan Kültür Bakanı Mamabetaliev Mirbek, Macaristan Turan Vakfı Başkanı Andraş Biro, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve birçok ülkeden davetliler katıldı.

Manas destanı canlandırıldı! Avrupa'nın göbeğinde Hun ve Türk Kurultayı
Başlık ResmiManas destanı canlandırıldı! Avrupa'nın göbeğinde Hun ve Türk Kurultayı

27’den fazla Türk topluluğundan temsilcileri bir araya getiren geleneksel kültür festivalinin ikinci günü, birçok farklı ülkeden binlerce ziyaretçiyi konuk etti. Etkinliklerde askerî geçit töreninin yanı sıra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dâhil Türk devletlerinin bayraklarının taşındığı atlı geçişi, dörtnala koşu gösterisi, Kırgız göçebe hayatının ve Manas Destanı’nın canlandırıldığı gösteriler düzenlendi.

Manas destanı canlandırıldı! Avrupa'nın göbeğinde Hun ve Türk Kurultayı
Başlık ResmiManas destanı canlandırıldı! Avrupa'nın göbeğinde Hun ve Türk Kurultayı

Göçebe düğünü, atlı oyunları, okçuluk gösterileri, çadır kurultayları, Hun dönemi çadırları, el sanatları sergileri ve çeşitli kültürel etkinlikler de programda yer aldı. Kurultay alanında ayrıca, Macarların Karpat Havzası’na yerleşme dönemini canlandıran “Göçebe Geçidi” düzenlendi.

Manas destanı canlandırıldı! Avrupa'nın göbeğinde Hun ve Türk Kurultayı
Başlık ResmiManas destanı canlandırıldı! Avrupa'nın göbeğinde Hun ve Türk Kurultayı
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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