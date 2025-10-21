1 otomobil için 1+1 ev parası verdik! İşte en çok satan araçların fiyatları

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil tutkunlarının 2025 yılındaki tercihlerine bakıldığında; sadece fiyat avantajı olan modeller değil, donanımı yüksek, SUV gövde yapısına sahip ve elektrikli araçlar da ağırlığını hissettirmeye başlıyor.

Bu yılın ocak-eylül döneminde yerli üretim Fiat, Renault ve Hyundai modelleri en çok satan ilk 10 araç arasında yer almaya devam ederken; listeye TOGG, Tesla ve BYD gibi elektrikli otomobiller de girdi.

Binek otomobiller arasında ilk 10’da Avrupa’da üretilen modellerin yer almadığı da görülürken, 5 modelin Uzak Doğu meşeili olması dikkat çekiyor.

EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİLİN FİYATI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) verilerine göre 2025 yılının ilk 9 aylık sürecinde Türkiye’de en çok satan ilk 10 otomobil modeli ve bu araçların (Ekim 2025 itibarıyla) “başlangıç donanım” fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

1-Renault Clio-Evolution 1.0 TCE X-Tronic: 1.536.000 TL

2-Tesla-Model Y: 2.420.625 TL

3-Renalut Megane-Touch 1.3 TCE 140 BG: 1.699.000 TL

4-TOGG-T10X: 1.862.000 TL

5-BYD SEAL U-160 kW: 2.486.750 TL

6-Fiat Egea-Sedan 1.4 Fire 95 HP GSR: 999.900 TL

7-Toyota C-HR-1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.995.000 TL

8-Dacia Sandero-Expression Stepway TCe 90 Auto: 1.420.000 TL

9-Hyundai i20-1.2 MPI 79 PS Jump: 1.256.000 TL

10-Toyota Corolla- 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.750.000 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-9 aylık dönemde Türkiye’de 27 bin 420 adet satış rakamına ulaşan Tesla ve 19 bin 534 adedi yakalayan BYD, fiyatları ile ilk 10’da yer alan “en pahalı” otomobiller olarak öne çıkıyor.

-9 ayda sırasıyla 18 bin 323 ve 15 bin 983 adet satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea ve Hyundai i20 ise ilk 10 listesinde “en uygun fiyatlı” araçları olarak kendini gösteriyor.

-İlk 10’da (başlangıç paketleri itibarıyla) en uygun fiyat 999 bin 900 TL olurken, en pahalı fiyat 2 milyon 486 bin 750 TL olarak gerçekleşiyor.

-Böylece Türkiye’de otomobil severler ilk 9 ayda 1 otomobile ortalama 1 milyon 743 bin 325 TL ödeme yaptı.

-Bu fiyat, aynı zamanda Anadolu’nun birçok şehrinde 1+1 konut fiyatına da denk geliyor.