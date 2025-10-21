Önceden terörle anılan Silopi'ye büyük yatırım! Türkiye'nin en büyük tarım üslerinden biri olacak

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli Beldesi'nde kurulacak olan Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi için alt yapı çalışmaları hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğiyle kurulan proje, ilçenin Başverimli Beldesi'nde, Habur Sınır Kapısı’na yaklaşık 10 kilometre mesafede, 946 dekarlık alanda hayata geçiriliyor. Yağmur suyu, atık su ve elektrik hatları döşenirken, seraların kurulumuna önümüzdeki yıl başlanacak. Silopi seralarında üretilecek olan sebzeler hem iç piyasaya sunulacak hem de Irak'a ihraç edilecek.

Silopi Sera Organize Tarım Bölgesinde yapılan çalışmaları inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, açıklamalarda bulundu. Projenin, İl Özel İdaresi ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geliştirildiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da koordine edildiğini belirten Sezgin, bölgede alt yapı çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sezgin, "Şırnak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi sahasındayız. Projemiz Şırnak Valiliği, İl Özel İdaresi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ortaklığında yürütülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen projemizde 946 dekar arazi üzerinde seralar kurulacaktır. Projemizi Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Daire Başkanlığı yatırım programına alarak 2025 yılında yatırım programı kapsamında desteklenmiştir. Şu an altyapı inşaat çalışmaları sahada devam etmektedir." dedi.

"HEDEF YURT DIŞINA İHRACAT, İÇ PAZARI RAHATLATMAK"

Silopi Sera OSB’de üretimi gerçekleştirilecek olan sebzelerin özellikle Irak pazarına ihracatının yapılacağını ve bölge iç pazarına canlılık katacağını belirten Sezgin, "Projemizde bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Yüzde 75 kadın istihdamı gerçekleşecektir. Projemizde hedefimiz yatırım, üretim, istihdam ve ihracattır. İlimizin Silopi ilçemizin ikliminin müsaitliğini en iyi şekilde değerlendirerek bölgede seracılık faaliyetlerini profesyonel bir düzeyde üretime katma değerli hale getirerek, bölge ekonomisine katma değerli ürün çıkarmak, istihdam sağlamak, üretilen ürünleri de Irak pazarına ve iç pazara ticarete konu olacak şekilde organize etmek hedefindeyiz." diye konuştu.

SERALAR 2026'DA KURULACAK

Devam eden alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026 yılında seraların kurulumuna başlanarak üretime geçileceğini ifade eden Sezgin, "Burada gençlerimiz ve kadınlarımızın iş gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Bölge için önemli bir istihdam merkezi olacaktır. Çalışmanın, altyapı inşaat süreci devam etmekte. Yıl sonu itibariyle altyapı işlemleri bitmiş olacak. Devamında da yeni yılla beraber seralar kurulumu gerçekleştirerek ve aktif üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Silopi OSB’nin Başverimli Beldesi'nde kurulacak olmasının çevre köyler için önemli olduğunu belirten Çardaklı Köyü Muhtarı Abdulcabbar Kert, "Böyle bir projenin bizim köyümüzün yakınlarında olması bizim için güzel bir şans. Güzel bir şey destekliyoruz sonuna kadar. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, valimize, il tarım ve orman müdürümüze, kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz yaz mevsiminde genelde başka şehirlere göç edip çalışma mecburiyetinde kalıyorlar. Ailesine bakmak için. Böyle bir projenin burada olması bizim için çok önemli. Artık burada kendi evinin yakalarında çalışacaklar ve çok güzel bir şey herkesin emeğine sağlık teşekkür ederiz." dedi.

"SERA OSB ALIN TERİYLE BÜYÜYEN BİR GERÇEĞİN HABERCİSİ"

Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi’nin alın teri ile büyüyen bir gerçeğin habercisi olduğunu belirten Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, "Sera OSB projesinin hem bölgemiz için hem ülkemiz için bir katkı sağlayacağını eminiz. Silopi Başverimli bölgemizde yürütülen Sera OSB projesi yönetim odaklı, kalkınma vizyonumuzun en somut adımlardan biridir. Gençlere özel istihdam, üreticimize destek ve çevremize canlılık kazandıracak. Bu kuruluş alın teriyle büyüyen bir gerçeğin habercisidir." dedi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ise şu şekilde konuştu: