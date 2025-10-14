Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fındık serbest piyasada düşüşe geçti! En yüksek fiyatı Tarım Kredi verdi

Fındık serbest piyasada düşüşe geçti! En yüksek fiyatı Tarım Kredi verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fındık serbest piyasada düşüşe geçti! En yüksek fiyatı Tarım Kredi verdi
Fındık, Tarım Kredi, Giresun, Toprak Mahsulleri Ofisi, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları zirveyi gördükten sonra hızlı bir düşüşe geçti. 330 liraya kadar gerileyen fındıkta Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri alım fiyatlarını 345 lira olarak güncelleyerek piyasadaki en yüksek fiyatı açıkladı.

Tarım Kredi'den alınan bilgilere göre, Giresun kalite fındığın fiyatı 50 randıman esasına göre kilogram başına brüt 345 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 50 randıman üzerine her randıman için 6 lira 90 kuruş ilave ödeme yapılacağı belirtildi. Uygulanan yüzde 2,01 oranındaki kesintinin ardından net fiyat 338 lira oldu.

Fındık serbest piyasada düşüşe geçti! En yüksek fiyatı Tarım Kredi verdi - 1. Resim

EN YÜKSEK FİYATI TARIM KREDİ VERDİ

Levant kalite fındıkta ise 50 randıman için brüt 335 lira, kesintiler sonrası net 328 lira 26 kuruş fiyat açıklandı. Böylece Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 50 randıman esasına göre piyasada en yüksek alım yapan kurum oldu.

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatlarının serbest piyasanın oldukça altında kalması nedeniyle üreticilerden herhangi bir fındık teslimi yapılmadığı öğrenildi. TMO'nun 2025 yılı için belirlediği alım fiyatı Giresun kalite fındıkta 200 TL, levant kalite fındıkta ise 195 TL olarak açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Acı gerçek kan kustuktan sonra ortaya çıktı! Hazımsızlık şikayetiyle gitmişti...İspanya - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konut kredisinde faiz yükü yarıya düşüyor! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesinde büyük fark - Ekonomi1,5 milyon TL’nin geri ödemesinde büyük farkYatırımcılar merak ediyor! İki dev bankadan 2026 için altın tahmini - Ekonomiİki dev bankadan 2026 için kritik tahminAraç sahipleri dikkat! 1000 TL'den başlıyor, kış bakımını yaptırmayan pişman olur - EkonomiYaptırmayan pişman olur! 1000 TL'den başlıyorNe Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzonspor! Borsada kazandıran tek kulüp Fenerbahçe - EkonomiBorsada kazandıran tek kulüp FenerbahçeDev kruvaziyer Marmaris Limanı'na demir attı! 2 bin 500 turist ilçeye akın etti! - Ekonomi2 bin 500 turist ilçeye akın etti!150 bin adet satışa sunuldu! AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası - EkonomiAJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası
Sonraki Haber Yükleniyor...