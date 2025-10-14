Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konut kredisinde faiz yükü yarıya düşüyor! 1,5 milyon TL'nin geri ödemesinde büyük fark

Konut kredisinde faiz yükü yarıya düşüyor! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesinde büyük fark

Ev alma hayali kuranlar ‘krediyi ucuza getirmenin’ yolarını ararken; bankalarca ilan edilen faiz oranlarında 5 ve 10 yıl vadede dikkat çeken maliyet farkı kendini gösteriyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin faiz yükü %240 seviyesinde gerçekleşiyor. Vade 5 yıla kadar düştüğünde aylık taksit ödemeleri artıyor ancak faiz yükü %105’e kadar geriliyor. En ucuz konut kredileri hangi bankalarda? 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre, konut kredilerinin toplam hacmi, 3 Ekim haftası itibarıyla 626 milyar 620 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre konut kredisi hacminde yaklaşık 4,3 milyar liralık artış gerçekleşti.

Son açıklanan verilere bakıldığında, ağustosta kredili konut satışları 19 bin 712 adet olarak gerçekleşti. Aylık bazda %7 artan ipotekli satışlar, yıllık bazda ise %45,2 oranında yükseliş kaydetti.

YÜKSEK FAİZE RAĞMEN…

Konut kredisi oranlarında sınırlı düşüş yaşanmasına ve faiz oranları yüksek seyretmesine rağmen, kredi hacminde ve kredili satışlarda dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Son aylarda konut fiyatlarında yaşanan reel düşüşün daha sınırlı olması ve gelecekte faiz indirimlerinin etkisiyle fiyatlarda artış beklentisi, kredi hacminde de yükselişi destekliyor.

Ev hayali kuranlar ise “konut kredisini daha ucuza getirmenin” yolarını ararken; bankalarca ilan edilen faiz oranlarında 5 yıl ve 10 yıl vadede dikkat çeken bir maliyet farkı kendini gösteriyor.

Konut kredisinde faiz yükü yarıya düşüyor! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesinde büyük fark - 1. Resim

10 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

14 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan 120 ay vadeli en düşük konut kredisi oranları:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Vakıf Katılım: %2,69 (Kâr payı oranı)

-Halkbank: %2,70

1,5 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık Taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 84 bin 186 TL

Konut kredisinde faiz yükü yarıya düşüyor! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesinde büyük fark - 2. Resim

5 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

14 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan 60 ay vadeli en düşük konut kredisi oranları:

-Vakıf Katılım: %2,69 (Kâr payı oranı)

-QNB: %2,69

-Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %2,79

-Garanti BBVA: %2,79

Konut kredisinde faiz yükü yarıya düşüyor! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesinde büyük fark - 3. Resim

1,5 MİLYON TL/60 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 60 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık Taksit: 50 bin 651 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 63 bin 595 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-10 yıl vadeli konut kredisinin faiz yükü %240 seviyesinde gerçekleşiyor.

-Konut kredisinde vade 5 yıla kadar düştüğünde aylık taksit ödemesi artıyor ancak geri ödenecek toplam tutar üzerindeki faiz yükü %105’e kadar geriliyor.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, konut kredisinde vade seçeneğinin doğrudan tüketicinin ödeme gücüne göre belirlendiğini aktararak “Buna karşılık 5 ve 10 yıl vadeli kredilerde aylık taksitlerde çok fazla bir farklılık yaşanmıyor. Tüketiciler, faiz yükü azalacağı için vadeyi ne kadar kısa tutabilirse, o kadar kazançlı çıkabilir” diye konuşuyor.

