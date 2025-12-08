Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Monaco maçı için çözüm arıyor.

Singo ve Jakobs’un sakatlığı, Sallai ile Eren’in de cezalı olması sebebiyle ligde bek problemini Davinson’u sağda, Kazımcan’ı ise solda oynatarak çözmeye çalışan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u zor bir sınavı daha bekliyor; Devler Ligi’ndeki Monaco maçı! Jakobs’un sakatlığı yüzünden henüz antrenmana çıkamaması, Kazımcan’ın da UEFA’ya bildirilen listede yer almaması sebebiyle şimdi sol bek sıkıntısına yeni çözüm aranıyor!

YENİ ADAY BERKAN

Okan Hoca iki alternatife yöneldi. Birincisi; Jakobs’tan iyi bir haber gelmezse Buruk, Sallai’yi sağ bekte, Berkan Kutlu’yu sol bekte oynatmak! B planı ise Davinson’u ligde olduğu gibi yine sağ bekte oynatıp, Sallai’yi ise sol bekte görevlendirmek! Berkan Kutlu’nun performansı kararda etkili olacak.

