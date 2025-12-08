Şampiyonluk şarkıları söyleyen Fenerbahçe’de iki beraberlikle moraller bozuldu. Aldığı seri galibiyetlerle ligde ve Avrupa’da iddialı duruma gelen sarı lacivertlilerin coşkusu kısa sürdü. Üst üste puan kayıplarına rağmen iki kulvarda da umut sürüyor. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bugün bir araya gelecek.

Domenico Tedesco’nun dümene geçmesiyle kanatlanan Fenerbahçe, serbest düşüşte! Son üç maçından beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler ligde liderlik fırsatını kaçırdı, Avrupa’da ilk sekiz hedeflerken 20. sırada kaldı. Fenerbahçe hâlâ namağlup unvanını korusa da şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan camianın coşkusu çabuk kayboldu. Yönetim ve teknik heyet, ara transferde yapılacak takviyelerle takımı yeniden rotaya sokmayı planlıyor ancak bu sürede kayıpların artmasından da endişe ediliyor. Zira mevcut oyuncuların yaşadıkları form düşüklüğü dikkati çekiyor.

YÖNETİM İNANIYOR

Başta En-Nesyri olmak üzere bir çok yıldız ismin performansı istikrarsız ve beklentinin altında. Kerem, Talisca, Alvarez, Brown gibi isimler taraftar tepkisine maruz kalırken, Tedesco da eleştirilerden kaçamıyor. Buna rağmen yönetimin hocaya ve takıma güveni tam. Futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, Başakşehir beraberliğine rağmen şampiyonluk iddiasında bulundu. Torunoğulları, “Sıkıntı yok. Lig uzun bir maraton ve kayıplar olacaktır. Biz futbolcularımıza ve teknik heyetimize inanıyoruz. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız ve şampiyon olacağız” dedi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri bugün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelecek. Başkan Saran Kura çekimi için bulunduğu ABD’den dönen Hacıosmanoğlu’ndan Mehmet Türkmen ile VAR hakemi Onur Özütoprak’ın cezalandırılmasını isteyecek.

SEMEDO ŞOKU!

Başakşehir maçının başında sakatlanan Nelson Semedo’dan kötü haber geldi. Portekizli oyuncunun MR’ında sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Üç dört hafta sahalardan uzak kalacak olan Semedo, bu süreçte Brann, Konyaspor, Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak.

