Sadettin Saran camiaya umut aşılıyor: Şampiyon olacağız
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ligdeki yedi puanlık farka rağmen camiaya umut aşılıyor. Karagümrük mağlubiyeti sonrasında olağanüstü günler yaşayan sarı lacivertlilerde başkan Saran “Hatalarımız var ama biz şampiyon olacağız” dedi.
Fenerbahçe'de Trabzon deplasmanı sonrası kötü gidişat sürüyor, ancak Başkan Sadettin Saran şampiyonluk inancını koruyor ve teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam kararı alındı, ancak bir sonraki maç muhtemel bir ayrılık için kritik öneme sahip.
- Fenerbahçe, Trabzon deplasmanı galibiyeti sonrası kazanamıyor ve Avrupa'dan elenip lig sonuncusu Karagümrük'e yenildi.
- Başkan Sadettin Saran, şampiyon olacakları iddiasını tekrarlayarak camiaya umut dağıttı.
- Yönetim, Karagümrük mağlubiyeti sonrası Domenico Tedesco ile yola devam kararı aldı.
- Başkan Saran, göreve gelirken kalıcı olmadıklarını ve hataları olduğunu belirtti.
- Gaziantep maçı, Tedesco'nun görevde kalma ihtimali açısından son sınavı olabilir.
MEHMET EMİN ULUÇ - Trabzon deplasmanında kazandığı günden beri yüzü gülmeyen Fenerbahçe’de işler hepten sarpa sarmış hâlde. Önce Avrupa’dan elenen, ardından lig sonuncusu Karagümrük’e yenilerek namağlup unvanıyla birlikte zirve hedefini kaybeden sarı lacivertlilerde camia büyük bir hayal kırıklığı içinde. Ancak Başkan Sadettin Saran’ın şampiyonluk inancı ilk günkü kadar taze! Eleştiri oklarının merkezindeki Saran, Ankara’da katıldığı bir iftar programında, “Biz şampiyon olacağız” iddiasını tekrarlayarak camiaya umut dağıttı.
ÇOK KALICI DEĞİLİZ!
Başkan Sadettin Saran, “Gelirken kalıcı olmadığımızı söyledik. Hatalarımız var mı? Var. Ama şampiyon olacağız” sözleriyle hayal kırıklığına uğrayan taraftara umut aşılamaya çalıştı. Zira Karagümrük mağlubiyeti sonrası kelle alınmasını bekleyenler, saatler süren toplantıların ardından Domenico Tedesco’ya sahip çıkan, hiç kimseye ceza vermeden, “Birlikte yola devam” kararı alan bir yönetim ile yüzleşmişti. Bu arada Saran’ın, “Kalıcı değiliz!” sözlerinin, sezon sonunda görevi bırakmama kararının ardından gelmesi manidar oldu.
Tedesco'nun yüzünü güldüren gelişme: Yıldız isim geri döndü
SULAR DURULMADI
Başkan Sadettin Saran, her ne kadar “Tedesco ile yola devam” kararı alsa da sarı lacivertli camiada sular durulmuş değil. Başkanın ‘Şampiyonluk’ sözlerine rağmen en küçük bir puan kaybında İtalyan hoca ile yolları ayırması bekleniyor.
TEDESCO’NUN SON FIRSATI
Gaziantep maçı, Karagümrük yenilgisine rağmen koltuğunu koruyan Tedesco’nun son sınavını olabilir. Ters bir sonuç çıkması hâlinde İtalyan hocanın görevde kalma ihtimali görünmüyor. Yönetimin cumartesi günü yapılan toplantıda bu kararı aldığı ve Tedesco’ya da durumu net şekilde ifade ettiği öğrenildi.