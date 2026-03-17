Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ligdeki yedi puanlık farka rağmen camiaya umut aşılıyor. Karagümrük mağlubiyeti sonrasında olağanüstü günler yaşayan sarı lacivertlilerde başkan Saran “Hatalarımız var ama biz şampiyon olacağız” dedi.

MEHMET EMİN ULUÇ - Trabzon deplasmanında kazandığı günden beri yüzü gülmeyen Fenerbahçe’de işler hepten sarpa sarmış hâlde. Önce Avrupa’dan elenen, ardından lig sonuncusu Karagümrük’e yenilerek namağlup unvanıyla birlikte zirve hedefini kaybeden sarı lacivertlilerde camia büyük bir hayal kırıklığı içinde. Ancak Başkan Sadettin Saran’ın şampiyonluk inancı ilk günkü kadar taze! Eleştiri oklarının merkezindeki Saran, Ankara’da katıldığı bir iftar programında, “Biz şampiyon olacağız” iddiasını tekrarlayarak camiaya umut dağıttı.

ÇOK KALICI DEĞİLİZ!

Başkan Sadettin Saran, “Gelirken kalıcı olmadığımızı söyledik. Hatalarımız var mı? Var. Ama şampiyon olacağız” sözleriyle hayal kırıklığına uğrayan taraftara umut aşılamaya çalıştı. Zira Karagümrük mağlubiyeti sonrası kelle alınmasını bekleyenler, saatler süren toplantıların ardından Domenico Tedesco’ya sahip çıkan, hiç kimseye ceza vermeden, “Birlikte yola devam” kararı alan bir yönetim ile yüzleşmişti. Bu arada Saran’ın, “Kalıcı değiliz!” sözlerinin, sezon sonunda görevi bırakmama kararının ardından gelmesi manidar oldu.

SULAR DURULMADI

Başkan Sadettin Saran, her ne kadar “Tedesco ile yola devam” kararı alsa da sarı lacivertli camiada sular durulmuş değil. Başkanın ‘Şampiyonluk’ sözlerine rağmen en küçük bir puan kaybında İtalyan hoca ile yolları ayırması bekleniyor.

TEDESCO’NUN SON FIRSATI

Gaziantep maçı, Karagümrük yenilgisine rağmen koltuğunu koruyan Tedesco’nun son sınavını olabilir. Ters bir sonuç çıkması hâlinde İtalyan hocanın görevde kalma ihtimali görünmüyor. Yönetimin cumartesi günü yapılan toplantıda bu kararı aldığı ve Tedesco’ya da durumu net şekilde ifade ettiği öğrenildi.

