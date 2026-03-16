Süper Lig'de Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, çalışmalara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 17 Mart Salı günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamlandığı belirtildi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığını atlatan Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca'nın takımla çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe daha sonra kampa girdi.

Fenerbahçe antrenmanından

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GERİ DÖNDÜ

Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan milli stoper Çağlar Söyüncü de çalışmalara başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası