Suud polisinden ani baskınlarla kaçak kontrolü
Hacı adaylarının kaldığı otelleri denetleyen polis, her katı ve odaları tek tek kontrol ediyor. Hac vizesi almadan Mekke’ye geldiği tespit edilen kaçaklar sınır dışı ediliyor.
- Suud polisi, hac vizesi olmayanların Mekke'de bulunmasını engellemek için otellerde ve kullanılmayan binalarda ani baskınlar gerçekleştiriyor.
- Polis, otel yetkilileriyle birlikte hacı adaylarının yemek salonlarına kadar kontroller yapıyor.
- Denetimler, Aziziye ve Şimaliye gibi Mina ve Arafat yoluna yakın mahallelerde yoğunlaşıyor.
- Önceki senelerde umre vizesiyle gelip Zilhicce ayına kadar kalanlar oluyordu, ancak bu sene umre vizeleri Zilkade ayının 15'ine kadar verildi.
- Zilkade ayının ikinci yarısından itibaren Mekke'ye sadece hac vizesi olanlar kabul ediliyor.
- Şehre gelen tüm hacı kafileleri, otele giriş yaparken tek tek sayılıyor.
Hac vizesi olmayanların Mekke-i Mükerreme’de bulunmasını istemeyen Suud polisi sıkı denetimler yapıyor. Hacı adaylarının kaldığı bütün oteller, hatta kullanımda olmayan binalara bile ani baskınlar gerçekleştiren polis, otel yetkililerini de yanlarına alarak hacı adaylarının yemek yedikleri salonlara kadar otelleri kontrol etti.
Mekke-i Mükerreme’ye kaçak olarak gelip, otellerde Zilhicce ayının 9. Günü Arafat’a çıkmayı bekleyenler olup olmadığını denetleyen polis, özellikle Aziziye, Şimaliye gibi Mina ve Arafat yoluna yakın mahallelerdeki binaları gözden geçirdi.
Güvenlik kuvvetleri, farklı usullerle önceden şehre gelmiş, hac vizesi olmayan toplu grupların olup olmadığını araştırdı. Önceki senelerde umre vizesi ile gelip Zilhicce ayına kadar kalanlar oluyordu. Bu sene umre vizeleri Zilkade ayının 15’ine kadar verildi. Zilkade ayının ikinci yarısından itibaren Mekke-i Mükerreme’ye sadece hac vizesi olanlar alındı. 20 günlük sürede Mekke’de gizlice kalmayı hedefleyenler tespit edilmeye çalışılırken, şehre gelen bütün hacı kafileleri de otele girerken tek tek sayılıyor.