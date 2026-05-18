CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine ilişkin yeni mesajlar verdi. İmamoğlu’nun tutukluluğu üzerinden değerlendirmelerde bulunan Özel, “her CHP’linin aday olabileceği” vurgusunu yaparken parti içi istifalara da sert sözlerle tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir’de düzenlediği mitingde, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu yerine yeni Cumhurbaşkanlığı için yeni aday çıkaracaklarını söyledi.

CHP lideri Özgür Özel, erken seçim çağrılarını yinelerken Cumhurbaşkanı Adayı sürecine ilişkin “Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Herhangi bir CHP’li, CHP’nin adayıdır.

Ben Balıkesir’e soruyorum seçim sandığı gelene kadar her biriniz sabah yataktan Cumhurbaşkanı Adayı olarak kalkmaya hazır mısınız” diye konuştu.

CHP’deki istifaları da değerlendiren Özgür Özel, “Bizi yarı yolda bırakanlar, mücadele etmekten yorulanlar, kötülüğe baş kaldırmayanlar tarihin tozlu sayfalarına karışacak” dedi.

